01 декабря 2023

Юный житель Прикамья снялся в скандальном сериале, который проверит РКН. Фото

В сериале «Слово пацана» сыграл 16-летний актер из Лысьвы Ярослав Могильников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Телестудия РМК в БЦ Высоцкий. Екатеринбург, камера, видеокамера, студия, съемка, телевидение, телестудия, шоу
Сериал собираются проверить на соответствие традиционным ценностям Фото:

В съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) принял участие 16-летний актер Ярослав Могильников из Лысьвы (Пермский край). Лента доступна для просмотра на стриминг-сервисах Wink и START. Продуктом заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, которая обратилась в Роскомнадзор с требованием проверить сериал на соответствие традиционным ценностям.

«Школьник из Пермского края Ярослав Могильников снялся в популярном сериале „Слово пацана“. Актер уже снимался в сериале „ЮГ“ и фильмах „Папаша в бегах“, „Подельники“ и „Иван Семенов: Большой поход“», — передает telegram-канал «Большая Пермь».

Сюжет картины разворачивается в конце 1980-х годов. В «Слове пацана» Могильникову досталась роль мальчишки по прозвищу Ералаш, которого после дискотеки забили насмерть.

По мнению Волынец, сериал романтизирует бандитизм в молодежной среде, поэтому должен быть запрещен на территории РФ. В своем обращении к РКН омбудсмен просила обратить внимание, что «Слова пацана» может нарушать приказ президента о формировании госполитики по защите традиционных ценностей.

Ярослав Могильников сыграл роль в сериале «Слово пацана»
Ярослав Могильников сыграл роль в сериале «Слово пацана»
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) принял участие 16-летний актер Ярослав Могильников из Лысьвы (Пермский край). Лента доступна для просмотра на стриминг-сервисах Wink и START. Продуктом заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, которая обратилась в Роскомнадзор с требованием проверить сериал на соответствие традиционным ценностям. «Школьник из Пермского края Ярослав Могильников снялся в популярном сериале „Слово пацана“. Актер уже снимался в сериале „ЮГ“ и фильмах „Папаша в бегах“, „Подельники“ и „Иван Семенов: Большой поход“», — передает telegram-канал «Большая Пермь». Сюжет картины разворачивается в конце 1980-х годов. В «Слове пацана» Могильникову досталась роль мальчишки по прозвищу Ералаш, которого после дискотеки забили насмерть. По мнению Волынец, сериал романтизирует бандитизм в молодежной среде, поэтому должен быть запрещен на территории РФ. В своем обращении к РКН омбудсмен просила обратить внимание, что «Слова пацана» может нарушать приказ президента о формировании госполитики по защите традиционных ценностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...