Юный житель Прикамья снялся в скандальном сериале, который проверит РКН. Фото

В сериале «Слово пацана» сыграл 16-летний актер из Лысьвы Ярослав Могильников

02 декабря 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Сериал собираются проверить на соответствие традиционным ценностям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) принял участие 16-летний актер Ярослав Могильников из Лысьвы (Пермский край). Лента доступна для просмотра на стриминг-сервисах Wink и START. Продуктом заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, которая обратилась в Роскомнадзор с требованием проверить сериал на соответствие традиционным ценностям. «Школьник из Пермского края Ярослав Могильников снялся в популярном сериале „Слово пацана“. Актер уже снимался в сериале „ЮГ“ и фильмах „Папаша в бегах“, „Подельники“ и „Иван Семенов: Большой поход“», — передает telegram-канал «Большая Пермь». Сюжет картины разворачивается в конце 1980-х годов. В «Слове пацана» Могильникову досталась роль мальчишки по прозвищу Ералаш, которого после дискотеки забили насмерть. По мнению Волынец, сериал романтизирует бандитизм в молодежной среде, поэтому должен быть запрещен на территории РФ. В своем обращении к РКН омбудсмен просила обратить внимание, что «Слова пацана» может нарушать приказ президента о формировании госполитики по защите традиционных ценностей. Ярослав Могильников сыграл роль в сериале «Слово пацана» Фото: telegram-канал «Большая Пермь»

В съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) принял участие 16-летний актер Ярослав Могильников из Лысьвы (Пермский край). Лента доступна для просмотра на стриминг-сервисах Wink и START. Продуктом заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, которая обратилась в Роскомнадзор с требованием проверить сериал на соответствие традиционным ценностям. «Школьник из Пермского края Ярослав Могильников снялся в популярном сериале „Слово пацана“. Актер уже снимался в сериале „ЮГ“ и фильмах „Папаша в бегах“, „Подельники“ и „Иван Семенов: Большой поход“», — передает telegram-канал «Большая Пермь». Сюжет картины разворачивается в конце 1980-х годов. В «Слове пацана» Могильникову досталась роль мальчишки по прозвищу Ералаш, которого после дискотеки забили насмерть. По мнению Волынец, сериал романтизирует бандитизм в молодежной среде, поэтому должен быть запрещен на территории РФ. В своем обращении к РКН омбудсмен просила обратить внимание, что «Слова пацана» может нарушать приказ президента о формировании госполитики по защите традиционных ценностей.