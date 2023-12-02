«Страна.ua»: Зеленский не допустит Залужного к президентским выборам

02 декабря 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский готов отложить президентские выборы на Украине, пока Валерий Залужный не даст гарантий своего неучастия в них, передает «Страна.ua» Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский лидер Владимир Зеленский не допустит главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного к президентским выборам. Об этом сообщил один из украинских источников, подчеркнув, что Зеленский даст добро на проведение выборов только в том случае, если главком даст гарантии того, что он не будет в них участвовать. «Президент хотел бы провести выборы, но возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят», — передает «Страна.ua», ссылаясь на источник в политических кругах. Журналистам пояснили, что если Залужный не даст соответствующих гарантий, его попытаются уволить с «максимальной дискредитацией». Главком ВСУ Валерий Залужный давал интервью западным СМИ, где рассказал о тупиковом контрнаступлении. На этой почве у него с Зеленским давно возникли разногласия. При этом на Западе отмечали, что Валерий Залужный мог бы стать следующим президентом. Причем многие в окружении текущего президента поддерживают главкома ВСУ. Уровень доверия украинцев к Залужному превышает показатель Зеленского почти в два раза и составляет 69%, передает агентство «Рейтинг».

Украинский лидер Владимир Зеленский не допустит главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного к президентским выборам. Об этом сообщил один из украинских источников, подчеркнув, что Зеленский даст добро на проведение выборов только в том случае, если главком даст гарантии того, что он не будет в них участвовать. «Президент хотел бы провести выборы, но возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят», — передает «Страна.ua», ссылаясь на источник в политических кругах. Журналистам пояснили, что если Залужный не даст соответствующих гарантий, его попытаются уволить с «максимальной дискредитацией». Главком ВСУ Валерий Залужный давал интервью западным СМИ, где рассказал о тупиковом контрнаступлении. На этой почве у него с Зеленским давно возникли разногласия. При этом на Западе отмечали, что Валерий Залужный мог бы стать следующим президентом. Причем многие в окружении текущего президента поддерживают главкома ВСУ. Уровень доверия украинцев к Залужному превышает показатель Зеленского почти в два раза и составляет 69%, передает агентство «Рейтинг».