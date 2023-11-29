The Economist раскрыл, из-за чего поссорились Зеленский и Залужный

The Economist: провал наступления стал причиной ссоры между Зеленским и Залужным

29 ноября 2023 в 07:19 Размер текста - 17 +

Конфликт между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным перешел в открытую борьбу, пишет The Economist Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным начался в прошлом году, но сейчас он перешел в открытую стадию из-за неудачи контрнаступления этим летом. Об этом рассказал высокопоставленный источник в правительстве Украины. «Конфликт Зеленским и Залужным длится с прошлого года, однако сейчас он перешел в открытое противостояние, что связано с провалом контрнаступления этим летом», — передает слова источника журнал The Economist. Он добавил, что этот конфликт был неизбежным, так как позиции Залужного часто расходились с позициями Зеленского по многим вопросам. Источник отмечает, что Залужный, возможно, действовал неразумно, противореча публичным заявлениям Зеленского о контрнаступлении, которые были более оптимистичными. Офис президента Украины выдал указание региональным властям, запретив им контактировать с главкомом Валерием Залужным. Отмечается, что таким образом команда президента устраняет потенциального конкурента на предстоящих выборах главы государства.

Конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным начался в прошлом году, но сейчас он перешел в открытую стадию из-за неудачи контрнаступления этим летом. Об этом рассказал высокопоставленный источник в правительстве Украины. «Конфликт Зеленским и Залужным длится с прошлого года, однако сейчас он перешел в открытое противостояние, что связано с провалом контрнаступления этим летом», — передает слова источника журнал The Economist. Он добавил, что этот конфликт был неизбежным, так как позиции Залужного часто расходились с позициями Зеленского по многим вопросам. Источник отмечает, что Залужный, возможно, действовал неразумно, противореча публичным заявлениям Зеленского о контрнаступлении, которые были более оптимистичными. Офис президента Украины выдал указание региональным властям, запретив им контактировать с главкомом Валерием Залужным. Отмечается, что таким образом команда президента устраняет потенциального конкурента на предстоящих выборах главы государства.