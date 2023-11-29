The Economist раскрыл, из-за чего поссорились Зеленский и Залужный

The Economist: провал наступления стал причиной ссоры между Зеленским и Залужным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Конфликт между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным перешел в открытую борьбу, пишет The Economist Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным начался в прошлом году, но сейчас он перешел в открытую стадию из-за неудачи контрнаступления этим летом. Об этом рассказал высокопоставленный источник в правительстве Украины.

«Конфликт Зеленским и Залужным длится с прошлого года, однако сейчас он перешел в открытое противостояние, что связано с провалом контрнаступления этим летом», — передает слова источника журнал The Economist. Он добавил, что этот конфликт был неизбежным, так как позиции Залужного часто расходились с позициями Зеленского по многим вопросам. Источник отмечает, что Залужный, возможно, действовал неразумно, противореча публичным заявлениям Зеленского о контрнаступлении, которые были более оптимистичными.

Офис президента Украины выдал указание региональным властям, запретив им контактировать с главкомом Валерием Залужным. Отмечается, что таким образом команда президента устраняет потенциального конкурента на предстоящих выборах главы государства.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным начался в прошлом году, но сейчас он перешел в открытую стадию из-за неудачи контрнаступления этим летом. Об этом рассказал высокопоставленный источник в правительстве Украины. «Конфликт Зеленским и Залужным длится с прошлого года, однако сейчас он перешел в открытое противостояние, что связано с провалом контрнаступления этим летом», — передает слова источника журнал The Economist. Он добавил, что этот конфликт был неизбежным, так как позиции Залужного часто расходились с позициями Зеленского по многим вопросам. Источник отмечает, что Залужный, возможно, действовал неразумно, противореча публичным заявлениям Зеленского о контрнаступлении, которые были более оптимистичными. Офис президента Украины выдал указание региональным властям, запретив им контактировать с главкомом Валерием Залужным. Отмечается, что таким образом команда президента устраняет потенциального конкурента на предстоящих выборах главы государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...