На трассе Тюмень—Омск в ДТП погибли два человека

02 декабря 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

В Тюменской области в результе столкновения двух большегрузов погибли два человека Фото: Илья Московец © URA.RU Два человека погибли в результате дорожной аварии, произошедшей вечером, 2 декабря на 371-м километре трассы Тюмень—Омск в Тюменской области. Об этом сообщили в Тюменском областном управлении ГИБДД. «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте смертельного ДТП на 371-м километре федеральной автодороги Тюмень—Омск в Абатском районе Тюменской области. Здесь столкнулись два большегруза из-за того, что один выехал на встречную полосу. В аварии погибли два человека», — сообщается в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области». В областной Госавтоинспекции также сообщили, что из-за аварии, автомобильное движение ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются. Ранее в УГИБДД по Свердловской области сообщали о ДТП, в котором погиб один человек. По данным госавтоинспекторов, происшествие произошло 2 декабря на 153-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень в сторону Екатеринбурга.

Два человека погибли в результате дорожной аварии, произошедшей вечером, 2 декабря на 371-м километре трассы Тюмень—Омск в Тюменской области. Об этом сообщили в Тюменском областном управлении ГИБДД. «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте смертельного ДТП на 371-м километре федеральной автодороги Тюмень—Омск в Абатском районе Тюменской области. Здесь столкнулись два большегруза из-за того, что один выехал на встречную полосу. В аварии погибли два человека», — сообщается в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области». В областной Госавтоинспекции также сообщили, что из-за аварии, автомобильное движение ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются. Ранее в УГИБДД по Свердловской области сообщали о ДТП, в котором погиб один человек. По данным госавтоинспекторов, происшествие произошло 2 декабря на 153-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень в сторону Екатеринбурга.