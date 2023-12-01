01 декабря 2023

На трассе Тюмень—Омск в ДТП погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области в результе столкновения двух большегрузов погибли два человека Фото:

Два человека погибли в результате дорожной аварии, произошедшей вечером, 2 декабря на 371-м километре трассы Тюмень—Омск в Тюменской области. Об этом сообщили в Тюменском областном управлении ГИБДД.

«Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте смертельного ДТП на 371-м километре федеральной автодороги Тюмень—Омск в Абатском районе Тюменской области. Здесь столкнулись два большегруза из-за того, что один выехал на встречную полосу. В аварии погибли два человека», — сообщается в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области».

В областной Госавтоинспекции также сообщили, что из-за аварии, автомобильное движение ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в УГИБДД по Свердловской области сообщали о ДТП, в котором погиб один человек. По данным госавтоинспекторов, происшествие произошло 2 декабря на 153-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень в сторону Екатеринбурга.

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Два человека погибли в результате дорожной аварии, произошедшей вечером, 2 декабря на 371-м километре трассы Тюмень—Омск в Тюменской области. Об этом сообщили в Тюменском областном управлении ГИБДД. «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте смертельного ДТП на 371-м километре федеральной автодороги Тюмень—Омск в Абатском районе Тюменской области. Здесь столкнулись два большегруза из-за того, что один выехал на встречную полосу. В аварии погибли два человека», — сообщается в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области». В областной Госавтоинспекции также сообщили, что из-за аварии, автомобильное движение ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются. Ранее в УГИБДД по Свердловской области сообщали о ДТП, в котором погиб один человек. По данным госавтоинспекторов, происшествие произошло 2 декабря на 153-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень в сторону Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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