На трассе Тюмень—Омск в ДТП погибли два человека

Два человека погибли в результате дорожной аварии, произошедшей вечером, 2 декабря на 371-м километре трассы Тюмень—Омск в Тюменской области. Об этом сообщили в Тюменском областном управлении ГИБДД.
«Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте смертельного ДТП на 371-м километре федеральной автодороги Тюмень—Омск в Абатском районе Тюменской области. Здесь столкнулись два большегруза из-за того, что один выехал на встречную полосу. В аварии погибли два человека», — сообщается в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области».
В областной Госавтоинспекции также сообщили, что из-за аварии, автомобильное движение ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее в УГИБДД по Свердловской области сообщали о ДТП, в котором погиб один человек. По данным госавтоинспекторов, происшествие произошло 2 декабря на 153-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень в сторону Екатеринбурга.
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