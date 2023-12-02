02 декабря 2023

ХАМАС отпустило заложников после тупика в переговорах с Израилем

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал
После провальных переговоров с Израилем члены ХАМАС отпустили всех взятых в заложники детей и женщин Фото:

Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил об освобождении всех женщин и детей, ранее взятых в заложники на израильской территории и содержавшихся в Газе. По его словам, сделано это вопреки зашедшим в тупик переговорам с властями Израиля.

«Израиль настаивает, что ряд женщин и детей продолжают находиться у нас в заложниках, но мы заявили, что их нет. Мы обменяли тех женщин и детей, которые у нас были. Если и есть какие-то случаи, то мы о них не знаем или не смогли до них добраться», — заявил аль-Арури телеканалу Al Jazeera.

Политик также сообщил, что оставшиеся у ХАМАС заложники — израильские солдаты и мужчины, служившие ранее в армии Израиля. Переговоров по их освобождению не будет до тех пор, пока Израиль не прекратит атаки на сектор Газа, подчеркнул аль-Арури.

Ранее Израиль объявил о тупике в переговорах с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников в ответ на прекращение огня в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Палестину в нарушении соответствующего соглашения, а глава разведки страны «Моссад» Давид Бернеа отозвал переговорщиков из Катара.

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Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил об освобождении всех женщин и детей, ранее взятых в заложники на израильской территории и содержавшихся в Газе. По его словам, сделано это вопреки зашедшим в тупик переговорам с властями Израиля. «Израиль настаивает, что ряд женщин и детей продолжают находиться у нас в заложниках, но мы заявили, что их нет. Мы обменяли тех женщин и детей, которые у нас были. Если и есть какие-то случаи, то мы о них не знаем или не смогли до них добраться», — заявил аль-Арури телеканалу Al Jazeera. Политик также сообщил, что оставшиеся у ХАМАС заложники — израильские солдаты и мужчины, служившие ранее в армии Израиля. Переговоров по их освобождению не будет до тех пор, пока Израиль не прекратит атаки на сектор Газа, подчеркнул аль-Арури. Ранее Израиль объявил о тупике в переговорах с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников в ответ на прекращение огня в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Палестину в нарушении соответствующего соглашения, а глава разведки страны «Моссад» Давид Бернеа отозвал переговорщиков из Катара.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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