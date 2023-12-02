Кириенко раскрыл, как Путин обеспечил РФ лидерство на мировом атомном рынке

Кириенко: создание «Росатома» дало РФ лидерство на мировом атомном рынке

03 декабря 2023 в 00:11 Размер текста - 17 +

Кириенко отметил особую роль Путина в деле выхода России в лидеры на мировом атомном рынке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил особую роль Владимира Путина в деле выхода России в лидеры на мировом атомном рынке. По его словам, именно Путин, приняв 16 лет назад решение создать корпорацию «Росатом», обеспечил выход российской атомной отрасли на передовые позиции. «Принятое президентом решение обеспечило развитие атомной отрасли, оно обеспечило сегодня лидерство России на глобальном атомном рынке», — заявил Кириенко телеканалу «Россия 24». Он возглавлял российскую атомную отрасль в 2005—2016 годах. По его словам, зарубежные конкуренты в свое время ставили себе цель сделать так, чтобы Россия выбыла из числа лидеров мирового атомного рынка. А после этого страна могла бы только выполнять заказы других игроков. В начале ноября Путин заявлял, что в случае принятия властями Республики Казахстан решения о строительстве атомной электростанции, госкорпорация «Росатом» готова разработать соответствующий проект. Как отмечал российский лидер, проект будет содержать самые передовые технологии, а также учитывать экологические требования и нормы безопасности.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил особую роль Владимира Путина в деле выхода России в лидеры на мировом атомном рынке. По его словам, именно Путин, приняв 16 лет назад решение создать корпорацию «Росатом», обеспечил выход российской атомной отрасли на передовые позиции. «Принятое президентом решение обеспечило развитие атомной отрасли, оно обеспечило сегодня лидерство России на глобальном атомном рынке», — заявил Кириенко телеканалу «Россия 24». Он возглавлял российскую атомную отрасль в 2005—2016 годах. По его словам, зарубежные конкуренты в свое время ставили себе цель сделать так, чтобы Россия выбыла из числа лидеров мирового атомного рынка. А после этого страна могла бы только выполнять заказы других игроков. В начале ноября Путин заявлял, что в случае принятия властями Республики Казахстан решения о строительстве атомной электростанции, госкорпорация «Росатом» готова разработать соответствующий проект. Как отмечал российский лидер, проект будет содержать самые передовые технологии, а также учитывать экологические требования и нормы безопасности.