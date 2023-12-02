США начали в полтора раза больше тратить на производство оружия из-за Украины

03 декабря 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

Лойд Остин заявил, что США в полтора раза нарастили финансирование производства боеприпасов из-за Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США в полтора раза нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине. Заявление чиновника опубликовано на сайте Пентагона. «В сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов», — цитирует Остина пресс-служба Пентагона. Он отметил, что высокий расход оружейных снарядов украинскими военными проиллюстрировал США необходимость еще больше инвестировать в их производство. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением Остина, что у Вашингтона нет для Украины «волшебной палочки» в конфликте с РФ. При этом он отметил, что НАТО продолжит поставлять ВСУ оружие.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США в полтора раза нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине. Заявление чиновника опубликовано на сайте Пентагона. «В сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов», — цитирует Остина пресс-служба Пентагона. Он отметил, что высокий расход оружейных снарядов украинскими военными проиллюстрировал США необходимость еще больше инвестировать в их производство. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением Остина, что у Вашингтона нет для Украины «волшебной палочки» в конфликте с РФ. При этом он отметил, что НАТО продолжит поставлять ВСУ оружие.