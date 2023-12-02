02 декабря 2023

США начали в полтора раза больше тратить на производство оружия из-за Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Ллойд Остин, stock
Лойд Остин заявил, что США в полтора раза нарастили финансирование производства боеприпасов из-за Украине Фото:

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США в полтора раза нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине. Заявление чиновника опубликовано на сайте Пентагона.

«В сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов», — цитирует Остина пресс-служба Пентагона. Он отметил, что высокий расход оружейных снарядов украинскими военными проиллюстрировал США необходимость еще больше инвестировать в их производство.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением Остина, что у Вашингтона нет для Украины «волшебной палочки» в конфликте с РФ. При этом он отметил, что НАТО продолжит поставлять ВСУ оружие.

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США в полтора раза нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине. Заявление чиновника опубликовано на сайте Пентагона. «В сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов», — цитирует Остина пресс-служба Пентагона. Он отметил, что высокий расход оружейных снарядов украинскими военными проиллюстрировал США необходимость еще больше инвестировать в их производство. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением Остина, что у Вашингтона нет для Украины «волшебной палочки» в конфликте с РФ. При этом он отметил, что НАТО продолжит поставлять ВСУ оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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