02 декабря 2023

ЕС к весне 2024 обучит на 10% больше украинских солдат

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, армия, военные, техника, солдат
ЕС намерен обучить 40 тысяч украинских военных к весне Фото:

Евросоюз к весне 2024 года планирует обучить 40 тысяч украинских солдат, что на 10% больше, чем в прошлый раз. Об этом заявил председатель военной комиссии Европейского союза генерал Роберт Бригер.

«Мы уже обучили 34 000 украинских военных, ставим перед собой цель обучить 40 000 солдат к весне 2024 года», — говорит Бригер. Его слова приводит пресс-служба.

В ноябре ЕС выделил дополнительно 194 млн евро на тренировку украинских военных. Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что объем поставок военной помощи Украине от стран ЕС достиг 27 млрд евро, пишет RT.

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Евросоюз к весне 2024 года планирует обучить 40 тысяч украинских солдат, что на 10% больше, чем в прошлый раз. Об этом заявил председатель военной комиссии Европейского союза генерал Роберт Бригер. «Мы уже обучили 34 000 украинских военных, ставим перед собой цель обучить 40 000 солдат к весне 2024 года», — говорит Бригер. Его слова приводит пресс-служба. В ноябре ЕС выделил дополнительно 194 млн евро на тренировку украинских военных. Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что объем поставок военной помощи Украине от стран ЕС достиг 27 млрд евро, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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