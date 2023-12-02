Армия и оружие ЕС к весне 2024 обучит на 10% больше украинских солдат 03 декабря 2023 в 02:00 Размер текста - 17 + ЕС намерен обучить 40 тысяч украинских военных к весне Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Евросоюз к весне 2024 года планирует обучить 40 тысяч украинских солдат, что на 10% больше, чем в прошлый раз. Об этом заявил председатель военной комиссии Европейского союза генерал Роберт Бригер. «Мы уже обучили 34 000 украинских военных, ставим перед собой цель обучить 40 000 солдат к весне 2024 года», — говорит Бригер. Его слова приводит пресс-служба. В ноябре ЕС выделил дополнительно 194 млн евро на тренировку украинских военных. Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что объем поставок военной помощи Украине от стран ЕС достиг 27 млрд евро, пишет RT. Евросоюз к весне 2024 года планирует обучить 40 тысяч украинских солдат, что на 10% больше, чем в прошлый раз. Об этом заявил председатель военной комиссии Европейского союза генерал Роберт Бригер. «Мы уже обучили 34 000 украинских военных, ставим перед собой цель обучить 40 000 солдат к весне 2024 года», — говорит Бригер. Его слова приводит пресс-служба. В ноябре ЕС выделил дополнительно 194 млн евро на тренировку украинских военных. Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что объем поставок военной помощи Украине от стран ЕС достиг 27 млрд евро, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям