02 декабря 2023

Польша усилила контроль на границе с Украиной

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Вооруженные силы Украины.stock, колючая проволока, граница, украина, столб, забор, всу, stock
Власти Польши заявили об усилении на границе с соседней Украиной Фото:

Польские спецслужбы ужесточили транспортный контроль на границе с Украиной. Об этом заявил министр инфраструктуры Польши Алвин Гаядхур.

«Мы находимся в постоянном диалоге с транспортной отраслью. В ходе последней встречи мы договорились, что госслужбы повысят интенсивность досмотра грузовых автомобилей на польско-украинской границе. Сегодня мы показываем, что держим свое слово: Инспекция автомобильного транспорта, Национальная налоговая администрация, погранслужба и полиция направили в этот регион дополнительные силы», — цитирует сайт польского Министерства инфраструктуры Гаядхура.

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Украины Данил Гетьманцев заявил, что блокировка перевозчиков на границе Словакии и Польши привела к финансовым потерям. По его словам, подобные действия соседей существенно отразились на бюджете страны и возможностях финансирования Вооруженных сил Украины.

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Польские спецслужбы ужесточили транспортный контроль на границе с Украиной. Об этом заявил министр инфраструктуры Польши Алвин Гаядхур. «Мы находимся в постоянном диалоге с транспортной отраслью. В ходе последней встречи мы договорились, что госслужбы повысят интенсивность досмотра грузовых автомобилей на польско-украинской границе. Сегодня мы показываем, что держим свое слово: Инспекция автомобильного транспорта, Национальная налоговая администрация, погранслужба и полиция направили в этот регион дополнительные силы», — цитирует сайт польского Министерства инфраструктуры Гаядхура. Ранее глава налогового комитета Верховной рады Украины Данил Гетьманцев заявил, что блокировка перевозчиков на границе Словакии и Польши привела к финансовым потерям. По его словам, подобные действия соседей существенно отразились на бюджете страны и возможностях финансирования Вооруженных сил Украины.
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