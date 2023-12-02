Польша усилила контроль на границе с Украиной

Польские спецслужбы ужесточили транспортный контроль на границе с Украиной. Об этом заявил министр инфраструктуры Польши Алвин Гаядхур.
«Мы находимся в постоянном диалоге с транспортной отраслью. В ходе последней встречи мы договорились, что госслужбы повысят интенсивность досмотра грузовых автомобилей на польско-украинской границе. Сегодня мы показываем, что держим свое слово: Инспекция автомобильного транспорта, Национальная налоговая администрация, погранслужба и полиция направили в этот регион дополнительные силы», —
Ранее глава налогового комитета Верховной рады Украины Данил Гетьманцев заявил, что блокировка перевозчиков на границе Словакии и Польши привела к финансовым потерям. По его словам, подобные действия соседей существенно отразились на бюджете страны и возможностях финансирования Вооруженных сил Украины.
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