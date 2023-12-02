Блокада на границе Польши и Украины привела к проблемам ВСУ

03 декабря 2023 в 01:43 Размер текста - 17 +

Из-за блокады Украина потеряла более 253 миллионов долларов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Блокировка перевозчиков на границе Словакии и Польше привела к финансовым потерям, что отражается на бюджете страны и возможностях финансирования Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной рады Данил Гетьманцев. «Это минус 9,2 млрд гривен (более 253 миллионов долларов — прим. URA.RU) за ноябрь и, соответственно, минус 19% плана. Причина — блокировка переходов, к которым прибегли словаки и поляки. Это конкретные цифры, которые не поступают в наш бюджет», — заявил Данил Гетьманцев в эфире украинского телеканала «Рада». По его словам, налоговые отчисления от перевозок не попадут в бюджет, что негативно скажется на безопасности украинцев. Польские перевозчики с 6 ноября заблокировали КПП с Украиной. С первого декабря словацкие перевозчики присоединились к протестам коллег из Польши сообщало « МК» . Перевозчики обеих стран пытаются добиться от Европейской комиссии восстановления ранее отмененной системы разрешений для коммерческих перевозчиков Украины.

Блокировка перевозчиков на границе Словакии и Польше привела к финансовым потерям, что отражается на бюджете страны и возможностях финансирования Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной рады Данил Гетьманцев. «Это минус 9,2 млрд гривен (более 253 миллионов долларов — прим. URA.RU) за ноябрь и, соответственно, минус 19% плана. Причина — блокировка переходов, к которым прибегли словаки и поляки. Это конкретные цифры, которые не поступают в наш бюджет», — заявил Данил Гетьманцев в эфире украинского телеканала «Рада». По его словам, налоговые отчисления от перевозок не попадут в бюджет, что негативно скажется на безопасности украинцев. Польские перевозчики с 6 ноября заблокировали КПП с Украиной. С первого декабря словацкие перевозчики присоединились к протестам коллег из Польши сообщало «МК». Перевозчики обеих стран пытаются добиться от Европейской комиссии восстановления ранее отмененной системы разрешений для коммерческих перевозчиков Украины.