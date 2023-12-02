Пермское предприятие построит новую линию для сортировки отходов

Пермское ООО «Прогресс» планирует построить в Верещагино новую линию сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО). Соглашение об этом было подписано в рамках Пермского инженерно-промышленного форума.
«ООО „Прогресс“ хочет построить новую линию сортировки ТКО в Верещагино. Ее максимальная мощность будет составлять 50 тысяч тонн отходов в год, а реализация проекта начнется в 2024 году», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на соглашение. По данным издания, финансировать строительство будет «Промсвязьбанк», и сумма кредита может составить около 200 миллионов рублей.
Ранее пресс-служба регионального министерства ЖКХ сообщала, что пермяки будут платить за накопление мусора по новым нормативам. Плату разделят по потребителям: для жителей многоквартирных домов установлен норматив в 219,4 килограмма в год, а для ИЖС — 257,43 килограмма в год.
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