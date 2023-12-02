02 декабря 2023
01 декабря 2023

Пермское предприятие построит новую линию для сортировки отходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Линия переработки будет обрабатывать около 50 тысяч мусора в год Фото:

Пермское ООО «Прогресс» планирует построить в Верещагино новую линию сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО). Соглашение об этом было подписано в рамках Пермского инженерно-промышленного форума.

«ООО „Прогресс“ хочет построить новую линию сортировки ТКО в Верещагино. Ее максимальная мощность будет составлять 50 тысяч тонн отходов в год, а реализация проекта начнется в 2024 году», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на соглашение. По данным издания, финансировать строительство будет «Промсвязьбанк», и сумма кредита может составить около 200 миллионов рублей.

Ранее пресс-служба регионального министерства ЖКХ сообщала, что пермяки будут платить за накопление мусора по новым нормативам. Плату разделят по потребителям: для жителей многоквартирных домов установлен норматив в 219,4 килограмма в год, а для ИЖС — 257,43 килограмма в год.

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Пермское ООО «Прогресс» планирует построить в Верещагино новую линию сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО). Соглашение об этом было подписано в рамках Пермского инженерно-промышленного форума. «ООО „Прогресс“ хочет построить новую линию сортировки ТКО в Верещагино. Ее максимальная мощность будет составлять 50 тысяч тонн отходов в год, а реализация проекта начнется в 2024 году», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на соглашение. По данным издания, финансировать строительство будет «Промсвязьбанк», и сумма кредита может составить около 200 миллионов рублей. Ранее пресс-служба регионального министерства ЖКХ сообщала, что пермяки будут платить за накопление мусора по новым нормативам. Плату разделят по потребителям: для жителей многоквартирных домов установлен норматив в 219,4 килограмма в год, а для ИЖС — 257,43 килограмма в год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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