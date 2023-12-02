02 декабря 2023

МО: восемь бойцов ВСУ сдались в плен на краснолиманском направлении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Боестолкновения шли около Торского участка и Серебрянского лесничества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные ЦВО взяли в плен восемь бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, отметив, что в ходе боя противник потерял 100 человек.

«В районах Торского участка и Серебрянского лесничества <…> отражены атаки украинских подразделений. Потери противника составили более 100 военных. Восемь военнослужащих сдались в плен», — рассказал ТАСС Александр Савчук.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» добавил, что было подавлено более 30 артиллерийских расчетов ВСУ. Также был нанесен удар по трем боевым машинам и четырем автомобилям.

За предыдущий день ВС РФ отразили 13 атак ВСУ на этом направлении. Удар наносился по скоплениям живой силы в районах Торского, Красного Лимана, Серебрянки и Григоровки. Также был уничтожен склад боеприпасов в Серебрянском лесничестве.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военные ЦВО взяли в плен восемь бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, отметив, что в ходе боя противник потерял 100 человек. «В районах Торского участка и Серебрянского лесничества <…> отражены атаки украинских подразделений. Потери противника составили более 100 военных. Восемь военнослужащих сдались в плен», — рассказал ТАСС Александр Савчук. Начальник пресс-центра группировки «Центр» добавил, что было подавлено более 30 артиллерийских расчетов ВСУ. Также был нанесен удар по трем боевым машинам и четырем автомобилям. За предыдущий день ВС РФ отразили 13 атак ВСУ на этом направлении. Удар наносился по скоплениям живой силы в районах Торского, Красного Лимана, Серебрянки и Григоровки. Также был уничтожен склад боеприпасов в Серебрянском лесничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...