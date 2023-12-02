МО: восемь бойцов ВСУ сдались в плен на краснолиманском направлении

Военные ЦВО взяли в плен восемь бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, отметив, что в ходе боя противник потерял 100 человек.
«В районах Торского участка и Серебрянского лесничества <…> отражены атаки украинских подразделений. Потери противника составили более 100 военных. Восемь военнослужащих сдались в плен», — рассказал ТАСС Александр Савчук.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» добавил, что было подавлено более 30 артиллерийских расчетов ВСУ. Также был нанесен удар по трем боевым машинам и четырем автомобилям.
За предыдущий день ВС РФ отразили 13 атак ВСУ на этом направлении. Удар наносился по скоплениям живой силы в районах Торского, Красного Лимана, Серебрянки и Григоровки. Также был уничтожен склад боеприпасов в Серебрянском лесничестве.
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