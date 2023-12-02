В мире Украина МО: восемь бойцов ВСУ сдались в плен на краснолиманском направлении 03 декабря 2023 в 07:09 Размер текста - 17 + Боестолкновения шли около Торского участка и Серебрянского лесничества Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные ЦВО взяли в плен восемь бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, отметив, что в ходе боя противник потерял 100 человек. «В районах Торского участка и Серебрянского лесничества <…> отражены атаки украинских подразделений. Потери противника составили более 100 военных. Восемь военнослужащих сдались в плен», — рассказал ТАСС Александр Савчук. Начальник пресс-центра группировки «Центр» добавил, что было подавлено более 30 артиллерийских расчетов ВСУ. Также был нанесен удар по трем боевым машинам и четырем автомобилям. За предыдущий день ВС РФ отразили 13 атак ВСУ на этом направлении. Удар наносился по скоплениям живой силы в районах Торского, Красного Лимана, Серебрянки и Григоровки. Также был уничтожен склад боеприпасов в Серебрянском лесничестве. Военные ЦВО взяли в плен восемь бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, отметив, что в ходе боя противник потерял 100 человек. «В районах Торского участка и Серебрянского лесничества <…> отражены атаки украинских подразделений. Потери противника составили более 100 военных. Восемь военнослужащих сдались в плен», — рассказал ТАСС Александр Савчук. Начальник пресс-центра группировки «Центр» добавил, что было подавлено более 30 артиллерийских расчетов ВСУ. Также был нанесен удар по трем боевым машинам и четырем автомобилям. За предыдущий день ВС РФ отразили 13 атак ВСУ на этом направлении. Удар наносился по скоплениям живой силы в районах Торского, Красного Лимана, Серебрянки и Григоровки. Также был уничтожен склад боеприпасов в Серебрянском лесничестве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям