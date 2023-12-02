Юрист предупредила россиян о штрафе за кражу снега

Юрист Колотович: кража снега с соседнего участка грозит штрафом

03 декабря 2023 в 08:12 Размер текста - 17 +

Перед тем, как взять снег с соседнего участка, надо спросить разрешение собственника, рассказала Надежда Колотович Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Если человек захотел взять снег с соседнего дачного участка без разрешения собственника, то ему может грозить штраф. О случаях, когда за кражу снега придется заплатить деньги, рассказала адвокат Надежда Колотович. «Если в попытке раздобыть снег человек без разрешения соседей окажется на их участке, то он может получить штраф в размере до 500 рублей. Если в ходе такой вылазки был причинен ущерб — сломан забор, повреждены кустарники, то и сумма штрафа может вырасти», — рассказала Надежда Колотович в разговоре с агентством «Прайм». Переброска снега на соседний участок тоже наказывается. Юрист сообщила, что за такое действие нарушителю могут выдать предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей. За кражу имущества с чужого участка также предусмотрены санкции. В зависимости от суммы ущерба наказание может быть административным или уголовным. Человека можно привлечь к ответственности, даже если он взял цветок или саженец. Ранее URA.RU рассказывало обо всех штрафах, которые грозят дачникам или владельцев домов. Перед жаркой шашлыков и сжиганием травы стоит соблюсти определенные правила, чтобы не платить дополнительные деньги. Также предусмотрено наказание за хранение мусора и за зарастание участка опасными сорняками.

Если человек захотел взять снег с соседнего дачного участка без разрешения собственника, то ему может грозить штраф. О случаях, когда за кражу снега придется заплатить деньги, рассказала адвокат Надежда Колотович. «Если в попытке раздобыть снег человек без разрешения соседей окажется на их участке, то он может получить штраф в размере до 500 рублей. Если в ходе такой вылазки был причинен ущерб — сломан забор, повреждены кустарники, то и сумма штрафа может вырасти», — рассказала Надежда Колотович в разговоре с агентством «Прайм». Переброска снега на соседний участок тоже наказывается. Юрист сообщила, что за такое действие нарушителю могут выдать предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей. За кражу имущества с чужого участка также предусмотрены санкции. В зависимости от суммы ущерба наказание может быть административным или уголовным. Человека можно привлечь к ответственности, даже если он взял цветок или саженец. Ранее URA.RU рассказывало обо всех штрафах, которые грозят дачникам или владельцев домов. Перед жаркой шашлыков и сжиганием травы стоит соблюсти определенные правила, чтобы не платить дополнительные деньги. Также предусмотрено наказание за хранение мусора и за зарастание участка опасными сорняками.