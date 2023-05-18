Конгресс США 18 мая планирует внести законопроект об объявлении импичменту американскому президенту Джо Байдену. Об этом заявила член Палаты представителей США и член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
«Я заявляю о намерении представить 18 мая статьи об импичменте главе исполнительной власти Америки, который с 20 января 2021 года работает над планомерным уничтожением этой страны, президенту США Джо Байдену», — сказала Марджори Грин. Видеообращение она опубликовала в Twitter. По ее словам, Байден совершенно не способен защитить собственную страну и является основной угрозой для национальной безопасности страны.
Ранее Конгресс США обвинил семью Байдена в получении миллионов долларов от Китая и Румынии. В конце февраля ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд намекнул, что пора менять американского президента. Журналисты Asia Times уверены, что Байден стремится к большой войне. Группа конгрессменов требовала от Джо Байдена пройти тест на интеллект, сообщает «Национальная служба новостей». По словам политолога Дмитрия Евстафьева, президента США нужно судить, пишет «Федеральное агентство новостей».
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