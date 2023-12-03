Полпред президента в УрФО Якушев поздравил уральцев с Днем юриста

03 декабря 2023 в 09:32 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев пожелал юристам успехов в работе, здоровья и счастья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев поздравил юридическое сообщество округа с Днем юриста, который празднуется в России 3 декабря. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда. «Уважаемые друзья! Поздравляю юридическое сообщество Уральского федерального округа с профессиональным праздником! Ваша работа связана с глубоким знанием законодательства и умением применять его на практике. В современном мире — это важнейший навык», — сказал Владимир Якушев в поздравлении. Полпред подчеркнул, что именно это умение позволяет юристам защищать права граждан и поддерживать успешную работу экономики. Он отметил, что в округе сформированы крепкие и высокопрофессиональные юридические кадры, а также развита качественная система подготовки молодых специалистов. Преемственность и наставничество в сфере юриспруденции УрФО помогают успешно решать любые задачи, связанные с правовыми вопросами, уточнил Якушев.

Полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев поздравил юридическое сообщество округа с Днем юриста, который празднуется в России 3 декабря. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда. «Уважаемые друзья! Поздравляю юридическое сообщество Уральского федерального округа с профессиональным праздником! Ваша работа связана с глубоким знанием законодательства и умением применять его на практике. В современном мире — это важнейший навык», — сказал Владимир Якушев в поздравлении. Полпред подчеркнул, что именно это умение позволяет юристам защищать права граждан и поддерживать успешную работу экономики. Он отметил, что в округе сформированы крепкие и высокопрофессиональные юридические кадры, а также развита качественная система подготовки молодых специалистов. Преемственность и наставничество в сфере юриспруденции УрФО помогают успешно решать любые задачи, связанные с правовыми вопросами, уточнил Якушев.