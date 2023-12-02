Финансисты назвали тайные условия сделки между Украиной и США

РИАН: Украина вложила последние деньги в госдолг США

03 декабря 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Инвестиции Киева в американскую экономику выгодны обеим сторонам, делятся эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU Украина на фоне рекордного долга и дефицита бюджета в полтора раза нарастила пакет американских гособлигаций. Опрошенные эксперты рассказали, что эти действия страхуют Киев от политической нестабильности в США и выгодны президенту страны Джо Байдену перед выборами в 2024 году. «Фактически, это условия сделки. Высока вероятность, что значительная часть помощи оседает на финансовом рынке США. Вполне возможно, что это заначка для дальнейших боевых действий на случай очередного шатдауна либо когда финансирование Украины полностью прекратят», — поделился эксперт по налогам, корпоративному управлению и защите личных активов Антон Свирякин в разговоре с РИА Новости. Специалист по фондовому рынку Анна Рожкова отметила, что софинансирование прописано в условиях военной помощи. Тем самым можно говорить, что Вашингтон намерен поддерживать Украину на долгосрочной основе. На этом фоне с февраля 2022 года по июль 2023-го Киев в полтора раза нарастил вложения в американские гособлигации. Согласно данным министерства финансов США, сумма увеличилась на 7,6 миллиарда долларов. Сейчас у Украины в портфеле 21,4 миллиарда долларов в долгосрочных бумагах, остальные находятся в краткосрочных, пишет РИА Новости. При этом за указанный период США отправили Киеву свыше 75 миллиардов долларов, из которых больше половины ушло на вооружение. Однако дефицит в бюджете Украины все равно не закрывается. Сейчас он составляет более 40 миллиардов долларов. Также растет и госдолг, который уже составляет 136,35 миллиарда долларов. Киев старается закрыть дыру большим числом займов. Рожкова также сказала, почему Вашингтон отдает не живые деньги, а заставляет выкупать ценные бумаги. По ее словам, если критика украинского вопроса достигнет пика перед выборами в 2024 году в США, то администрация Байдена предъявит инвестиции Киева как козырь и мудрое решение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина на фоне рекордного долга и дефицита бюджета в полтора раза нарастила пакет американских гособлигаций. Опрошенные эксперты рассказали, что эти действия страхуют Киев от политической нестабильности в США и выгодны президенту страны Джо Байдену перед выборами в 2024 году. «Фактически, это условия сделки. Высока вероятность, что значительная часть помощи оседает на финансовом рынке США. Вполне возможно, что это заначка для дальнейших боевых действий на случай очередного шатдауна либо когда финансирование Украины полностью прекратят», — поделился эксперт по налогам, корпоративному управлению и защите личных активов Антон Свирякин в разговоре с РИА Новости. Специалист по фондовому рынку Анна Рожкова отметила, что софинансирование прописано в условиях военной помощи. Тем самым можно говорить, что Вашингтон намерен поддерживать Украину на долгосрочной основе. На этом фоне с февраля 2022 года по июль 2023-го Киев в полтора раза нарастил вложения в американские гособлигации. Согласно данным министерства финансов США, сумма увеличилась на 7,6 миллиарда долларов. Сейчас у Украины в портфеле 21,4 миллиарда долларов в долгосрочных бумагах, остальные находятся в краткосрочных, пишет РИА Новости. При этом за указанный период США отправили Киеву свыше 75 миллиардов долларов, из которых больше половины ушло на вооружение. Однако дефицит в бюджете Украины все равно не закрывается. Сейчас он составляет более 40 миллиардов долларов. Также растет и госдолг, который уже составляет 136,35 миллиарда долларов. Киев старается закрыть дыру большим числом займов. Рожкова также сказала, почему Вашингтон отдает не живые деньги, а заставляет выкупать ценные бумаги. По ее словам, если критика украинского вопроса достигнет пика перед выборами в 2024 году в США, то администрация Байдена предъявит инвестиции Киева как козырь и мудрое решение.