Свердловский ГИБДД раскритиковал уборку дорог в осенне-зимний период

03 декабря 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

От представителей дорог ГИБДД потребовало комплексных мер Фото: Размик Закарян © URA.RU Из-за недостатков зимнего содержания в Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация, которая привела к росту количества ДТП. Недостаточный контроль за дорогами стал причиной плохой уборки региональных трасс, заявил исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции региона Дмитрий Кузнецов «Чрезвычайная ситуация, сложившаяся в регионе в осенне-зимний период, по причине недостатков зимнего содержания, привела к росту дорожно- транспортных происшествий, в которых погибли 10 человек. Недостаточный контроль за дорогами области послужил наличию неудовлетворительных условий на трассах», — передает слова Дмитрия Кузнецова telegram-канал ГИБДД Свердловской области. На межведомственном совещании прокуратуры, органов автомобильных дорог и Госавтоинспекции врио начальника регионального ГИБДД отметил, что на участках, где происходили ДТП, был гололед, талый снег и дефекты обочин. Кузнецов подчеркнул, что последствия колебания температуры и ледяной дождь в конце ноября показали недостаточную организацию работы дорожных служб. Он упомянул резонансное ДТП на ЕКАД 29 ноября, в котором пострадали 40 автомобилей. Тогда трасса, из-за перепадов температуры, покрылась льдом. В период октября-ноября 2023 года Госавтоинспекция 32 раза ввела ограничения на движение транспорта. Однако, несмотря на подобные меры, владельцами дорог «оперативные и превентивные меры не принимались». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за недостатков зимнего содержания в Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация, которая привела к росту количества ДТП. Недостаточный контроль за дорогами стал причиной плохой уборки региональных трасс, заявил исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции региона Дмитрий Кузнецов «Чрезвычайная ситуация, сложившаяся в регионе в осенне-зимний период, по причине недостатков зимнего содержания, привела к росту дорожно- транспортных происшествий, в которых погибли 10 человек. Недостаточный контроль за дорогами области послужил наличию неудовлетворительных условий на трассах», — передает слова Дмитрия Кузнецова telegram-канал ГИБДД Свердловской области. На межведомственном совещании прокуратуры, органов автомобильных дорог и Госавтоинспекции врио начальника регионального ГИБДД отметил, что на участках, где происходили ДТП, был гололед, талый снег и дефекты обочин. Кузнецов подчеркнул, что последствия колебания температуры и ледяной дождь в конце ноября показали недостаточную организацию работы дорожных служб. Он упомянул резонансное ДТП на ЕКАД 29 ноября, в котором пострадали 40 автомобилей. Тогда трасса, из-за перепадов температуры, покрылась льдом. В период октября-ноября 2023 года Госавтоинспекция 32 раза ввела ограничения на движение транспорта. Однако, несмотря на подобные меры, владельцами дорог «оперативные и превентивные меры не принимались».