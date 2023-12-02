02 декабря 2023

Свердловский ГИБДД раскритиковал уборку дорог в осенне-зимний период

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Екатеринбург, уборка снега, зима, коммунальщики, снег в городе
От представителей дорог ГИБДД потребовало комплексных мер Фото:

Из-за недостатков зимнего содержания в Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация, которая привела к росту количества ДТП. Недостаточный контроль за дорогами стал причиной плохой уборки региональных трасс, заявил исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции региона Дмитрий Кузнецов

«Чрезвычайная ситуация, сложившаяся в регионе в осенне-зимний период, по причине недостатков зимнего содержания, привела к росту дорожно- транспортных происшествий, в которых погибли 10 человек. Недостаточный контроль за дорогами области послужил наличию неудовлетворительных условий на трассах», — передает слова Дмитрия Кузнецова telegram-канал ГИБДД Свердловской области. На межведомственном совещании прокуратуры, органов автомобильных дорог и Госавтоинспекции врио начальника регионального ГИБДД отметил, что на участках, где происходили ДТП, был гололед, талый снег и дефекты обочин.

Кузнецов подчеркнул, что последствия колебания температуры и ледяной дождь в конце ноября показали недостаточную организацию работы дорожных служб. Он упомянул резонансное ДТП на ЕКАД 29 ноября, в котором пострадали 40 автомобилей. Тогда трасса, из-за перепадов температуры, покрылась льдом.

В период октября-ноября 2023 года Госавтоинспекция 32 раза ввела ограничения на движение транспорта. Однако, несмотря на подобные меры, владельцами дорог «оперативные и превентивные меры не принимались».

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Из-за недостатков зимнего содержания в Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация, которая привела к росту количества ДТП. Недостаточный контроль за дорогами стал причиной плохой уборки региональных трасс, заявил исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции региона Дмитрий Кузнецов «Чрезвычайная ситуация, сложившаяся в регионе в осенне-зимний период, по причине недостатков зимнего содержания, привела к росту дорожно- транспортных происшествий, в которых погибли 10 человек. Недостаточный контроль за дорогами области послужил наличию неудовлетворительных условий на трассах», — передает слова Дмитрия Кузнецова telegram-канал ГИБДД Свердловской области. На межведомственном совещании прокуратуры, органов автомобильных дорог и Госавтоинспекции врио начальника регионального ГИБДД отметил, что на участках, где происходили ДТП, был гололед, талый снег и дефекты обочин. Кузнецов подчеркнул, что последствия колебания температуры и ледяной дождь в конце ноября показали недостаточную организацию работы дорожных служб. Он упомянул резонансное ДТП на ЕКАД 29 ноября, в котором пострадали 40 автомобилей. Тогда трасса, из-за перепадов температуры, покрылась льдом. В период октября-ноября 2023 года Госавтоинспекция 32 раза ввела ограничения на движение транспорта. Однако, несмотря на подобные меры, владельцами дорог «оперативные и превентивные меры не принимались».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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