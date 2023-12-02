Развлечения Культура В ХМАО женщины из семей участников СВО стали моделями на фэшн-концерте 03 декабря 2023 в 11:22 Размер текста - 17 + Каждое изделие показа создавалось в соавторстве с моделями Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Ханты-Мансийске прошел фэшн-концерт, где коллекцию представляли женщины из семей участников спецоперации. Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что все изделия создавались в соавторстве с моделями и передают зрителю историю каждой из них. «Главное „модное“ событие Югры — „Фэшн-концерт“. Премьерой в этом году стала тематическая капсула с участием женщин из семей участников специальной военной операции. Все изделия созданы в соавторстве с каждой участницей», — поделилась Комарова в своем telegram-канале. Показ стал продолжением фотопроекта «Жду. Люблю. Югра», рассказывающем о матерях, женах и дочерях югорских героев. Всего было представлено пять тематических коллекций. Глава округа стала зрителем модного показа, а после просмотра она поблагодарила всех участников за сильное и красивое мероприятие. Одним из первых фотопроектов Югры, рассказывающем о женщинах из семей участников СВО, стала выставка «Жены героев». В округе съемки организовала сургутский фотограф Виктория Турова. На призыв к участию откликнулись героини из Сургута, Нижневартовска, Излучинска, Мегиона, Лянтора, Нижнесортымского, Увата, Федоровского, Пыть-Яха, Нефтеюганска, Югорска. В Ханты-Мансийске прошел фэшн-концерт, где коллекцию представляли женщины из семей участников спецоперации. Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что все изделия создавались в соавторстве с моделями и передают зрителю историю каждой из них. «Главное „модное“ событие Югры — „Фэшн-концерт“. Премьерой в этом году стала тематическая капсула с участием женщин из семей участников специальной военной операции. Все изделия созданы в соавторстве с каждой участницей», — поделилась Комарова в своем telegram-канале. Показ стал продолжением фотопроекта «Жду. Люблю. Югра», рассказывающем о матерях, женах и дочерях югорских героев. Всего было представлено пять тематических коллекций. Глава округа стала зрителем модного показа, а после просмотра она поблагодарила всех участников за сильное и красивое мероприятие. Одним из первых фотопроектов Югры, рассказывающем о женщинах из семей участников СВО, стала выставка «Жены героев». В округе съемки организовала сургутский фотограф Виктория Турова. На призыв к участию откликнулись героини из Сургута, Нижневартовска, Излучинска, Мегиона, Лянтора, Нижнесортымского, Увата, Федоровского, Пыть-Яха, Нефтеюганска, Югорска. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям