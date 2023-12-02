В ХМАО женщины из семей участников СВО стали моделями на фэшн-концерте

В Ханты-Мансийске прошел фэшн-концерт, где коллекцию представляли женщины из семей участников спецоперации. Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что все изделия создавались в соавторстве с моделями и передают зрителю историю каждой из них.
«Главное „модное“ событие Югры — „Фэшн-концерт“. Премьерой в этом году стала тематическая капсула с участием женщин из семей участников специальной военной операции. Все изделия созданы в соавторстве с каждой участницей», — поделилась Комарова в своем telegram-канале.
Показ стал продолжением фотопроекта «Жду. Люблю. Югра», рассказывающем о матерях, женах и дочерях югорских героев. Всего было представлено пять тематических коллекций. Глава округа стала зрителем модного показа, а после просмотра она поблагодарила всех участников за сильное и красивое мероприятие.
Одним из первых фотопроектов Югры, рассказывающем о женщинах из семей участников СВО, стала выставка «Жены героев». В округе съемки организовала сургутский фотограф Виктория Турова. На призыв к участию откликнулись героини из Сургута, Нижневартовска, Излучинска, Мегиона, Лянтора, Нижнесортымского, Увата, Федоровского, Пыть-Яха, Нефтеюганска, Югорска.
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