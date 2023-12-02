02 декабря 2023
01 декабря 2023

В ХМАО женщины из семей участников СВО стали моделями на фэшн-концерте

© Служба новостей «URA.RU»
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Ekaterinburg Fashion Week (день второй). Екатеринбург, модели, fashion, показ, модный показ, мода, неделя моды
Каждое изделие показа создавалось в соавторстве с моделями Фото:

В Ханты-Мансийске прошел фэшн-концерт, где коллекцию представляли женщины из семей участников спецоперации. Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что все изделия создавались в соавторстве с моделями и передают зрителю историю каждой из них.

«Главное „модное“ событие Югры — „Фэшн-концерт“. Премьерой в этом году стала тематическая капсула с участием женщин из семей участников специальной военной операции. Все изделия созданы в соавторстве с каждой участницей», — поделилась Комарова в своем telegram-канале.

Показ стал продолжением фотопроекта «Жду. Люблю. Югра», рассказывающем о матерях, женах и дочерях югорских героев. Всего было представлено пять тематических коллекций. Глава округа стала зрителем модного показа, а после просмотра она поблагодарила всех участников за сильное и красивое мероприятие.

Одним из первых фотопроектов Югры, рассказывающем о женщинах из семей участников СВО, стала выставка «Жены героев». В округе съемки организовала сургутский фотограф Виктория Турова. На призыв к участию откликнулись героини из Сургута, Нижневартовска, Излучинска, Мегиона, Лянтора, Нижнесортымского, Увата, Федоровского, Пыть-Яха, Нефтеюганска, Югорска.

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В Ханты-Мансийске прошел фэшн-концерт, где коллекцию представляли женщины из семей участников спецоперации. Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что все изделия создавались в соавторстве с моделями и передают зрителю историю каждой из них. «Главное „модное“ событие Югры — „Фэшн-концерт“. Премьерой в этом году стала тематическая капсула с участием женщин из семей участников специальной военной операции. Все изделия созданы в соавторстве с каждой участницей», — поделилась Комарова в своем telegram-канале. Показ стал продолжением фотопроекта «Жду. Люблю. Югра», рассказывающем о матерях, женах и дочерях югорских героев. Всего было представлено пять тематических коллекций. Глава округа стала зрителем модного показа, а после просмотра она поблагодарила всех участников за сильное и красивое мероприятие. Одним из первых фотопроектов Югры, рассказывающем о женщинах из семей участников СВО, стала выставка «Жены героев». В округе съемки организовала сургутский фотограф Виктория Турова. На призыв к участию откликнулись героини из Сургута, Нижневартовска, Излучинска, Мегиона, Лянтора, Нижнесортымского, Увата, Федоровского, Пыть-Яха, Нефтеюганска, Югорска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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