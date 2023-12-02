02 декабря 2023

Стрелявший в студента УрФУ екатеринбуржец отправлен в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по банде похитителей. Екатеринбург, свердловский областной суд, зал судебных заседаний, клетка
Нападавший пробудет под арестом до 29 января Фото:

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил Валерия Волкова, выстрелившего в лицо студенту УрФУ из пистолета, в СИЗО до 29 января 2024 года. Информация об этом появилась в telegram-каналах.

«Стрелявшего в студента УрФУ арестовали до 29 января. Он напал на парня из-за пятисот рублей», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловского областного суда. На момент публикации новости ответ не поступил.

Конфликт произошел 30 ноября. Двое друзей под надуманным предлогом стали вымогать деньги у пострадавшего, но тот отказался. После этого один из подозреваемых выстрелил студенту в щеку. Полиция задержала злоумышленников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство». Пострадавший студент считает, что обидчиков накажут справедливо.

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Кировский районный суд Екатеринбурга отправил Валерия Волкова, выстрелившего в лицо студенту УрФУ из пистолета, в СИЗО до 29 января 2024 года. Информация об этом появилась в telegram-каналах. «Стрелявшего в студента УрФУ арестовали до 29 января. Он напал на парня из-за пятисот рублей», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловского областного суда. На момент публикации новости ответ не поступил. Конфликт произошел 30 ноября. Двое друзей под надуманным предлогом стали вымогать деньги у пострадавшего, но тот отказался. После этого один из подозреваемых выстрелил студенту в щеку. Полиция задержала злоумышленников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство». Пострадавший студент считает, что обидчиков накажут справедливо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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