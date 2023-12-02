Стрелявший в студента УрФУ екатеринбуржец отправлен в СИЗО

03 декабря 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Нападавший пробудет под арестом до 29 января Фото: Илья Московец © URA.RU Кировский районный суд Екатеринбурга отправил Валерия Волкова, выстрелившего в лицо студенту УрФУ из пистолета, в СИЗО до 29 января 2024 года. Информация об этом появилась в telegram-каналах. «Стрелявшего в студента УрФУ арестовали до 29 января. Он напал на парня из-за пятисот рублей», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловского областного суда. На момент публикации новости ответ не поступил. Конфликт произошел 30 ноября. Двое друзей под надуманным предлогом стали вымогать деньги у пострадавшего, но тот отказался. После этого один из подозреваемых выстрелил студенту в щеку. Полиция задержала злоумышленников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство». Пострадавший студент считает, что обидчиков накажут справедливо.

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил Валерия Волкова, выстрелившего в лицо студенту УрФУ из пистолета, в СИЗО до 29 января 2024 года. Информация об этом появилась в telegram-каналах. «Стрелявшего в студента УрФУ арестовали до 29 января. Он напал на парня из-за пятисот рублей», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловского областного суда. На момент публикации новости ответ не поступил. Конфликт произошел 30 ноября. Двое друзей под надуманным предлогом стали вымогать деньги у пострадавшего, но тот отказался. После этого один из подозреваемых выстрелил студенту в щеку. Полиция задержала злоумышленников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство». Пострадавший студент считает, что обидчиков накажут справедливо.