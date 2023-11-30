Задержаны двое друзей, стрелявших в голову студенту УрФУ

Выстрел был произведен из предмета, похожего на пистолет (архивное фото)
Полиция задержала двоих друзей, которые стреляли в голову студенту УрФУ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Парни задержаны. В ближайшее время им должна быть избрана мера пресечения», — сказал собеседник агентства.
Конфликт между ними и студентом произошел в трамвае. Как рассказывал агентству пострадавший, двое приятелей под надуманным предлогом стали вымогать с него деньги. Тот отказался, и в какой-то момент один из подозреваемых выхватил пистолет и выстрелил в щеку оппоненту. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Там пока не комментируют случившееся.
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