30 ноября 2023

Задержаны двое друзей, стрелявших в голову студенту УрФУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка "Туризм, охота и рыбалка". Пермь, пистолет, оружие
Выстрел был произведен из предмета, похожего на пистолет (архивное фото) Фото:

Полиция задержала двоих друзей, которые стреляли в голову студенту УрФУ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Парни задержаны. В ближайшее время им должна быть избрана мера пресечения», — сказал собеседник агентства.

Конфликт между ними и студентом произошел в трамвае. Как рассказывал агентству пострадавший, двое приятелей под надуманным предлогом стали вымогать с него деньги. Тот отказался, и в какой-то момент один из подозреваемых выхватил пистолет и выстрелил в щеку оппоненту. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Там пока не комментируют случившееся.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция задержала двоих друзей, которые стреляли в голову студенту УрФУ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Парни задержаны. В ближайшее время им должна быть избрана мера пресечения», — сказал собеседник агентства. Конфликт между ними и студентом произошел в трамвае. Как рассказывал агентству пострадавший, двое приятелей под надуманным предлогом стали вымогать с него деньги. Тот отказался, и в какой-то момент один из подозреваемых выхватил пистолет и выстрелил в щеку оппоненту. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Там пока не комментируют случившееся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...