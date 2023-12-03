На тюменской трассе в ДТП с большегрузом погиб водитель легковушки. Фото

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На трассе столкнулись фура и три легковых авто Фото:

На 167-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись фура и три легковых автомобиля. По информации УГИБДД Тюменской области, один из водителей погиб.

«На 167-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области столкнулись большегруз и три легковых автомобиля: KIA, Ford и еще один KIA. Водитель Ford погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, столкновение спровоцировал водитель KIA. При обгоне большегруза он задел колесо фуры.

В настоящее время движение на трассе временно ограничено и регулируется автоинспекторами. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Водитель автомобиля Ford погиб после столкновения с фурой
Водитель автомобиля Ford погиб после столкновения с фурой

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На 167-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись фура и три легковых автомобиля. По информации УГИБДД Тюменской области, один из водителей погиб. «На 167-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области столкнулись большегруз и три легковых автомобиля: KIA, Ford и еще один KIA. Водитель Ford погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства. По предварительной информации, столкновение спровоцировал водитель KIA. При обгоне большегруза он задел колесо фуры. В настоящее время движение на трассе временно ограничено и регулируется автоинспекторами. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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