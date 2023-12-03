На 167-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись фура и три легковых автомобиля. По информации УГИБДД Тюменской области, один из водителей погиб.
«На 167-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области столкнулись большегруз и три легковых автомобиля: KIA, Ford и еще один KIA. Водитель Ford погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.
По предварительной информации, столкновение спровоцировал водитель KIA. При обгоне большегруза он задел колесо фуры.
В настоящее время движение на трассе временно ограничено и регулируется автоинспекторами. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.
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