На тюменской трассе в ДТП с большегрузом погиб водитель легковушки. Фото

03 декабря 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

На трассе столкнулись фура и три легковых авто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 167-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись фура и три легковых автомобиля. По информации УГИБДД Тюменской области, один из водителей погиб. «На 167-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области столкнулись большегруз и три легковых автомобиля: KIA, Ford и еще один KIA. Водитель Ford погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства. По предварительной информации, столкновение спровоцировал водитель KIA. При обгоне большегруза он задел колесо фуры. В настоящее время движение на трассе временно ограничено и регулируется автоинспекторами. Устанавливаются все обстоятельства ЧП. Водитель автомобиля Ford погиб после столкновения с фурой Telegram-канал ГИБДД по Тюменской области, https://t.me/gibdd72/10655

На 167-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись фура и три легковых автомобиля. По информации УГИБДД Тюменской области, один из водителей погиб. «На 167-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области столкнулись большегруз и три легковых автомобиля: KIA, Ford и еще один KIA. Водитель Ford погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства. По предварительной информации, столкновение спровоцировал водитель KIA. При обгоне большегруза он задел колесо фуры. В настоящее время движение на трассе временно ограничено и регулируется автоинспекторами. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.