02 декабря 2023

Напавшие на студента УрФУ пытались избавиться от пистолета после инцидента

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, убийство, разбой, патроны, пистолет, оружие, бандитизм, нападение
Один из нападавших был трижды судим Фото:

Обвиняемые в покушении на убийство студента магистратуры УрФУ Игоря Балакина пытались избавиться от оружия. После инцидента они сдали пистолет в ломбард.

«По данным следствия, обвиняемые пытались избавиться от пистолета. Он был найден в одном из ломбардов», — передает газета «КП-Екатеринбург».

Одного из нападавших, Валерия Волкова, суд отправил в СИЗО до 29 января 2024 года. Он рассказал газете, что на преступление его подтолкнул второй злоумышленник, Бекзод Камилов. Ранее Волков был трижды судим, он освободился из колонии в июле.

Происшествие случилось 30 ноября около УрФУ. Два молодых человека напали на студента из-за шутки, которая им не понравилась. Они требовали у Балакина деньги и после отказа ранили его в щеку выстрелом из пистолета.

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Обвиняемые в покушении на убийство студента магистратуры УрФУ Игоря Балакина пытались избавиться от оружия. После инцидента они сдали пистолет в ломбард. «По данным следствия, обвиняемые пытались избавиться от пистолета. Он был найден в одном из ломбардов», — передает газета «КП-Екатеринбург». Одного из нападавших, Валерия Волкова, суд отправил в СИЗО до 29 января 2024 года. Он рассказал газете, что на преступление его подтолкнул второй злоумышленник, Бекзод Камилов. Ранее Волков был трижды судим, он освободился из колонии в июле. Происшествие случилось 30 ноября около УрФУ. Два молодых человека напали на студента из-за шутки, которая им не понравилась. Они требовали у Балакина деньги и после отказа ранили его в щеку выстрелом из пистолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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