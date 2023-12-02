Напавшие на студента УрФУ пытались избавиться от пистолета после инцидента

03 декабря 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Один из нападавших был трижды судим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Обвиняемые в покушении на убийство студента магистратуры УрФУ Игоря Балакина пытались избавиться от оружия. После инцидента они сдали пистолет в ломбард. «По данным следствия, обвиняемые пытались избавиться от пистолета. Он был найден в одном из ломбардов», — передает газета «КП-Екатеринбург». Одного из нападавших, Валерия Волкова, суд отправил в СИЗО до 29 января 2024 года. Он рассказал газете, что на преступление его подтолкнул второй злоумышленник, Бекзод Камилов. Ранее Волков был трижды судим, он освободился из колонии в июле. Происшествие случилось 30 ноября около УрФУ. Два молодых человека напали на студента из-за шутки, которая им не понравилась. Они требовали у Балакина деньги и после отказа ранили его в щеку выстрелом из пистолета.

Обвиняемые в покушении на убийство студента магистратуры УрФУ Игоря Балакина пытались избавиться от оружия. После инцидента они сдали пистолет в ломбард. «По данным следствия, обвиняемые пытались избавиться от пистолета. Он был найден в одном из ломбардов», — передает газета «КП-Екатеринбург». Одного из нападавших, Валерия Волкова, суд отправил в СИЗО до 29 января 2024 года. Он рассказал газете, что на преступление его подтолкнул второй злоумышленник, Бекзод Камилов. Ранее Волков был трижды судим, он освободился из колонии в июле. Происшествие случилось 30 ноября около УрФУ. Два молодых человека напали на студента из-за шутки, которая им не понравилась. Они требовали у Балакина деньги и после отказа ранили его в щеку выстрелом из пистолета.