Кличко: Зеленский заплатит за свои ошибки, когда конфликт закончится

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Визит Джастина Трюдо на Украину. Киев. stock, зеленский владимир, stock
Популярность Зеленского падает из-за его ошибок Фото:

Популярность президента Украины Владимира Зеленского падает из-за допущенных им ошибок. После завершения конфликта с Россией ему придется расплатиться за них. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко.

«Было слишком много информации, не соответствующей действительности. Но все же: у президента сегодня важная функция и мы должны поддерживать его до конца. Но в конце каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи», — заявил Кличко в интервью изданию 20 Minuten.

Мэр Киева подчеркнул, что не удивлен тем, как падает популярность Зеленского. По его словам, люди видят, кто эффективен, а кто нет. Украинцы задают вопросы, почему страна была плохо подготовлена в военном плане, добавил Кличко. Их также интересует, почему русские смогли так быстро добраться до Киева.

Ранее американская журналистка Натали Моррис заявила, что популярность Зеленского снижается. По ее словам, западные политики и пресса стали уделять ему меньше внимания, а статус «медийного баловня» оказался весьма скоротечным, передает RT.

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Популярность президента Украины Владимира Зеленского падает из-за допущенных им ошибок. После завершения конфликта с Россией ему придется расплатиться за них. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко. «Было слишком много информации, не соответствующей действительности. Но все же: у президента сегодня важная функция и мы должны поддерживать его до конца. Но в конце каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи», — заявил Кличко в интервью изданию 20 Minuten. Мэр Киева подчеркнул, что не удивлен тем, как падает популярность Зеленского. По его словам, люди видят, кто эффективен, а кто нет. Украинцы задают вопросы, почему страна была плохо подготовлена в военном плане, добавил Кличко. Их также интересует, почему русские смогли так быстро добраться до Киева. Ранее американская журналистка Натали Моррис заявила, что популярность Зеленского снижается. По ее словам, западные политики и пресса стали уделять ему меньше внимания, а статус «медийного баловня» оказался весьма скоротечным, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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