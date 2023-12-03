Кличко: Зеленский заплатит за свои ошибки, когда конфликт закончится

03 декабря 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Популярность Зеленского падает из-за его ошибок Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU Популярность президента Украины Владимира Зеленского падает из-за допущенных им ошибок. После завершения конфликта с Россией ему придется расплатиться за них. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко. «Было слишком много информации, не соответствующей действительности. Но все же: у президента сегодня важная функция и мы должны поддерживать его до конца. Но в конце каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи», — заявил Кличко в интервью изданию 20 Minuten . Мэр Киева подчеркнул, что не удивлен тем, как падает популярность Зеленского. По его словам, люди видят, кто эффективен, а кто нет. Украинцы задают вопросы, почему страна была плохо подготовлена в военном плане, добавил Кличко. Их также интересует, почему русские смогли так быстро добраться до Киева. Ранее американская журналистка Натали Моррис заявила, что популярность Зеленского снижается. По ее словам, западные политики и пресса стали уделять ему меньше внимания, а статус «медийного баловня» оказался весьма скоротечным, передает RT.

Популярность президента Украины Владимира Зеленского падает из-за допущенных им ошибок. После завершения конфликта с Россией ему придется расплатиться за них. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко. «Было слишком много информации, не соответствующей действительности. Но все же: у президента сегодня важная функция и мы должны поддерживать его до конца. Но в конце каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи», — заявил Кличко в интервью изданию 20 Minuten. Мэр Киева подчеркнул, что не удивлен тем, как падает популярность Зеленского. По его словам, люди видят, кто эффективен, а кто нет. Украинцы задают вопросы, почему страна была плохо подготовлена в военном плане, добавил Кличко. Их также интересует, почему русские смогли так быстро добраться до Киева. Ранее американская журналистка Натали Моррис заявила, что популярность Зеленского снижается. По ее словам, западные политики и пресса стали уделять ему меньше внимания, а статус «медийного баловня» оказался весьма скоротечным, передает RT.