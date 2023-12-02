02 декабря 2023
01 декабря 2023

На челябинца, устроившего поножовщину в автобусе, завели два уголовных дела

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Задержанный мужчина угрожал ножом полицейским Фото:

На жителя Челябинской области, напавшего с ножом на пассажиров рейсового автобуса «Челябинск — Чесма», заведено два уголовных дела. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. Расследование находится на контроле у прокуратуры.

«Вечером 2 декабря 38-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в салоне автобуса причинил телесные повреждения двум пассажирам. Во время задержания мужчина угрожал ножом полицейским. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 213 (хулиганство) и по ч.1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ», — заявили в пресс-службе управления.

Задержанный доставлен в территориальный следственный отдел. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU сообщили, что прокуратура Увельского района, на территории которого произошло ЧП, поставила ход расследования на контроль. Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь, их жизнь и здоровье вне опасности.

Нападавшего задержали сотрудники ГИБДД. Увидев полицейских, мужчина напал на одного из них. Лейтенант Дмитрий Ваганов, сориентировавшись, выбил нож, и злоумышленника удалось задержать.

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На жителя Челябинской области, напавшего с ножом на пассажиров рейсового автобуса «Челябинск — Чесма», заведено два уголовных дела. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. Расследование находится на контроле у прокуратуры. «Вечером 2 декабря 38-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в салоне автобуса причинил телесные повреждения двум пассажирам. Во время задержания мужчина угрожал ножом полицейским. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 213 (хулиганство) и по ч.1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ», — заявили в пресс-службе управления. Задержанный доставлен в территориальный следственный отдел. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU сообщили, что прокуратура Увельского района, на территории которого произошло ЧП, поставила ход расследования на контроль. Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь, их жизнь и здоровье вне опасности. Нападавшего задержали сотрудники ГИБДД. Увидев полицейских, мужчина напал на одного из них. Лейтенант Дмитрий Ваганов, сориентировавшись, выбил нож, и злоумышленника удалось задержать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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