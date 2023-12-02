02 декабря 2023
01 декабря 2023

В Тюмени за несколько часов выпала половина месячной нормы снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег. Тюмень, снег, зима, погода, уборка, ноябрь, дворник, снежинки
Дорожные службы работают в круглосуточном режиме Фото:

В Тюмени 3 декабря за несколько часов выпало практически 50 процентов месячной нормы осадков. Об этом рассказал мэр города Руслан Кухарук.

«За несколько часов в городе выпало почти 50 процентов месячной нормы осадков. За прошедшую ночь зафиксировано более 10 миллиметров, днем прогнозируется еще столько», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

Дорожные службы города работают в круглосуточном режиме. Ситуация находится на контроле городских властей. За утро с городских улиц вывезено более 1200 кубометров снега.

Сильный снегопад обрушился на Тюмень 3 декабря. Для борьбы со стихией на городские улицы выведено 507 единиц техники. Вместе с обильными осадками в ночное время ожидаются морозы ниже 20 градусов.

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В Тюмени 3 декабря за несколько часов выпало практически 50 процентов месячной нормы осадков. Об этом рассказал мэр города Руслан Кухарук. «За несколько часов в городе выпало почти 50 процентов месячной нормы осадков. За прошедшую ночь зафиксировано более 10 миллиметров, днем прогнозируется еще столько», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Дорожные службы города работают в круглосуточном режиме. Ситуация находится на контроле городских властей. За утро с городских улиц вывезено более 1200 кубометров снега. Сильный снегопад обрушился на Тюмень 3 декабря. Для борьбы со стихией на городские улицы выведено 507 единиц техники. Вместе с обильными осадками в ночное время ожидаются морозы ниже 20 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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