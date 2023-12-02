В Тюмени за несколько часов выпала половина месячной нормы снега

В Тюмени 3 декабря за несколько часов выпало практически 50 процентов месячной нормы осадков. Об этом рассказал мэр города Руслан Кухарук.
«За несколько часов в городе выпало почти 50 процентов месячной нормы осадков. За прошедшую ночь зафиксировано более 10 миллиметров, днем прогнозируется еще столько», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
Дорожные службы города работают в круглосуточном режиме. Ситуация находится на контроле городских властей. За утро с городских улиц вывезено более 1200 кубометров снега.
Сильный снегопад обрушился на Тюмень 3 декабря. Для борьбы со стихией на городские улицы выведено 507 единиц техники. Вместе с обильными осадками в ночное время ожидаются морозы ниже 20 градусов.
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