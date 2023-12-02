02 декабря 2023
01 декабря 2023

Шумков раскрыл миссию русской цивилизации

Шумков: миссия русской цивилизации — не дать людям свалиться в ад
© Служба новостей «URA.RU»
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Кубанский казачий хор. Курган, шумков вадим
Шумков подчеркнул важность сохранения традиционных ценностей Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что русская цивилизация не сможет всем людям на Земле принести рай. Ее миссия заключается в спасении человечества от падения в ад. Об этом глава региона написал в Telegram.

«Миссия русской цивилизации с ее традиционными ценностями и устоями состоит не в том, чтобы принести людям Рай. Она в том, чтобы не дать им свалиться в Ад», — пояснил в посте Шумков.

Ранее Шумков предложил уже со школьной скамьи воспитывать у детей уважение к системе традиционных ценностей, включая правильное отношение к распределению мужской и женской ролей. Он добавил, что важно объяснять школьникам преимущества больших и дружных семей.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что русская цивилизация не сможет всем людям на Земле принести рай. Ее миссия заключается в спасении человечества от падения в ад. Об этом глава региона написал в Telegram. «Миссия русской цивилизации с ее традиционными ценностями и устоями состоит не в том, чтобы принести людям Рай. Она в том, чтобы не дать им свалиться в Ад», — пояснил в посте Шумков. Ранее Шумков предложил уже со школьной скамьи воспитывать у детей уважение к системе традиционных ценностей, включая правильное отношение к распределению мужской и женской ролей. Он добавил, что важно объяснять школьникам преимущества больших и дружных семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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