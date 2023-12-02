Шумков раскрыл миссию русской цивилизации

Шумков: миссия русской цивилизации — не дать людям свалиться в ад

03 декабря 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Шумков подчеркнул важность сохранения традиционных ценностей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что русская цивилизация не сможет всем людям на Земле принести рай. Ее миссия заключается в спасении человечества от падения в ад. Об этом глава региона написал в Telegram. «Миссия русской цивилизации с ее традиционными ценностями и устоями состоит не в том, чтобы принести людям Рай. Она в том, чтобы не дать им свалиться в Ад», — пояснил в посте Шумков. Ранее Шумков предложил уже со школьной скамьи воспитывать у детей уважение к системе традиционных ценностей, включая правильное отношение к распределению мужской и женской ролей. Он добавил, что важно объяснять школьникам преимущества больших и дружных семей.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что русская цивилизация не сможет всем людям на Земле принести рай. Ее миссия заключается в спасении человечества от падения в ад. Об этом глава региона написал в Telegram. «Миссия русской цивилизации с ее традиционными ценностями и устоями состоит не в том, чтобы принести людям Рай. Она в том, чтобы не дать им свалиться в Ад», — пояснил в посте Шумков. Ранее Шумков предложил уже со школьной скамьи воспитывать у детей уважение к системе традиционных ценностей, включая правильное отношение к распределению мужской и женской ролей. Он добавил, что важно объяснять школьникам преимущества больших и дружных семей.