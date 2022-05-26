Шумков предложил рассказывать школьникам о традиционных ценностях

Вадим Шумков планирует ввести уроки для школьников о традиционных ценностях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о необходимости рассказывать школьникам о традиционных ценностях. Соответствующую работу планируется начать уже со следующего учебного года. Об этом губернатор сообщил в своих аккаунтах в соцсетях.

«Кроме того, считаем, что необходимо закладывать уважение к системе традиционных ценностей, включая правильное отношение к распределению мужской и женской ролей, к многодетной семье, об это нужно говорить со школьной скамьи. В рамках своих полномочий такие вещи внедрять начнем уже со следующего года», — отметил Шумков.

Накануне во время открытия форума «Новое время. Новые мы» губернатор заявил, что относится осторожно к понятиям «демократия» и «толерантность». Последнее, по его мнению, имеет отношение к «сексуальному совращению».

Позже он написал в telegram-канале, что его слова переврали. Он отметил, что этим понятием прикрывались движения трансгендеров, ЛГБТ, подавая это как мировой тренд. Шумков считает, что такие движения противоестественны и противоречат традиционным ценностям любой религии и любого общества.