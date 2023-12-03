В мире Украина «Страна.ua»: спикер ВСУ Гуменюк покинула должность 03 декабря 2023 в 17:44 Размер текста - 17 + Наталия Гуменюк покинула должность пресс-секретаря сил обороны Украины «Юг» Фото: Официальный сайт президента Украины Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк покинула свою должность. Об этом сообщил telegram-канал «Политика страны». «Действительно фсьо», — написала Гуменюк в соцсети Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), передает telegram-канал «Политика страны». К посту она прикрепила свое фото. Наталья Гуменюк была одной из главных спикеров ВСУ. Она комментировала военные события на юге Украины. Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк покинула свою должность. Об этом сообщил telegram-канал «Политика страны». «Действительно фсьо», — написала Гуменюк в соцсети Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), передает telegram-канал «Политика страны». К посту она прикрепила свое фото. Наталья Гуменюк была одной из главных спикеров ВСУ. Она комментировала военные события на юге Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям