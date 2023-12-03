«Страна.ua»: спикер ВСУ Гуменюк покинула должность

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Наталия Гуменюк покинула должность пресс-секретаря сил обороны Украины «Юг» Фото:

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк покинула свою должность. Об этом сообщил telegram-канал «Политика страны».

«Действительно фсьо», — написала Гуменюк в соцсети Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), передает telegram-канал «Политика страны». К посту она прикрепила свое фото.

Наталья Гуменюк была одной из главных спикеров ВСУ. Она комментировала военные события на юге Украины.

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Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк покинула свою должность. Об этом сообщил telegram-канал «Политика страны». «Действительно фсьо», — написала Гуменюк в соцсети Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), передает telegram-канал «Политика страны». К посту она прикрепила свое фото. Наталья Гуменюк была одной из главных спикеров ВСУ. Она комментировала военные события на юге Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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