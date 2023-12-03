«Страна.ua»: спикер ВСУ Гуменюк покинула должность

Наталия Гуменюк покинула должность пресс-секретаря сил обороны Украины «Юг»
Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк покинула свою должность. Об этом сообщил telegram-канал «Политика страны».
«Действительно фсьо», — написала Гуменюк в соцсети Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), передает telegram-канал «Политика страны». К посту она прикрепила свое фото.
Наталья Гуменюк была одной из главных спикеров ВСУ. Она комментировала военные события на юге Украины.
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