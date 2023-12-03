Следком заинтересовался убийством школьника в Иркутске

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам убийства подростка
В Иркутске возбудили уголовное дело по факту убийства подростка на остановке общественного транспорта. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
«Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст 105 УК РФ (убийство)», — говорится
Ранее сообщалось, что подросток в Иркутске убил школьника на остановке «Лисиха» после вопроса «Ты из какого района, чушпан?». Удар был нанесен ножом в горло.
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