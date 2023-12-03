Следком заинтересовался убийством школьника в Иркутске

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам убийства подростка Фото:

В Иркутске возбудили уголовное дело по факту убийства подростка на остановке общественного транспорта. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

«Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении СУ СК, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что двое подростков были задержаны, их направили в отдел на допрос к следователю.

Ранее сообщалось, что подросток в Иркутске убил школьника на остановке «Лисиха» после вопроса «Ты из какого района, чушпан?». Удар был нанесен ножом в горло.

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В Иркутске возбудили уголовное дело по факту убийства подростка на остановке общественного транспорта. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области. «Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении СУ СК, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что двое подростков были задержаны, их направили в отдел на допрос к следователю. Ранее сообщалось, что подросток в Иркутске убил школьника на остановке «Лисиха» после вопроса «Ты из какого района, чушпан?». Удар был нанесен ножом в горло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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