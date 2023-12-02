СК возбудил уголовное дело о хулиганстве после драки в ТЦ в Екатеринбурге

03 декабря 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

В СК расследуют уголовное дело по статье о хулиганстве Фото: Георгий Бергал © URA.RU Следственный отдел СКР по Ленинскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве из-за драки в ТЦ «Гринвич». Молодые люди 2 декабря избили несколько охранников и посетителей торгового центра. Об этом сообщили в СК России по Свердловской области. «Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области по поручению и. о. руководителя следственного управления областного СКР Анатолия Надбитова относительно инцидента, произошедшего накануне в ТРЦ на улице 8 Марта в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в telegram-канале регионального СК. За совершение этого преступления предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Следственный комитет собирает и закрепляет доказательства. Также проводится проверка законности нахождения молодых людей на территории России. По версии следствия, два молодых человека грубо нарушали общественный порядок и проявляли неуважение к окружающим. Они избили нескольких посетителей и охранников, которые пришли их разнимать.

Следственный отдел СКР по Ленинскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве из-за драки в ТЦ «Гринвич». Молодые люди 2 декабря избили несколько охранников и посетителей торгового центра. Об этом сообщили в СК России по Свердловской области. «Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области по поручению и. о. руководителя следственного управления областного СКР Анатолия Надбитова относительно инцидента, произошедшего накануне в ТРЦ на улице 8 Марта в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в telegram-канале регионального СК. За совершение этого преступления предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Следственный комитет собирает и закрепляет доказательства. Также проводится проверка законности нахождения молодых людей на территории России. По версии следствия, два молодых человека грубо нарушали общественный порядок и проявляли неуважение к окружающим. Они избили нескольких посетителей и охранников, которые пришли их разнимать.