В США сравнили российское оружие с HIMARS

Экс-морпех Берлетик: российская система «Торнадо» превосходит HIMARS

03 декабря 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

HIMARS заметно уступает РСЗО «Торнадо-С» Фото: Marine Corps Sgt. Miguel Rosales / U.S. Department of Defense Российские системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» с управляемыми ракетами имеют более высокую дальность поражения, чем американский HIMARS. Об этом заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. «У русских есть РСЗО „Торнадо-С“ с управляемыми ракетами. <…> У нее выше дальность поражения, чем у американского HIMARS», — отметил Берлетик в эфире своего youtube-канала. Другая РСЗО «Град» выпускает по заданной местности большое количество ракет, уничтожая все на этой площади. Обе системы российская армия использует максимально эффективно против Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые тщетно пытаются компенсировать недостаток артиллерии дронами. Но у России есть системы радиоэлектронной борьбы, которые не позволяют украинским FPV-дронам достичь цели, добавил Берлетик. В новый пакет помощи Украине будет входить всего один HIMARS (американская реактивная система залпового огня). При этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у США нет в своем запасе оружие, которое могло бы стать для Украины «волшебной палочкой» в конфликте с Россией. Успех зависит от очень многих факторов.

Российские системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» с управляемыми ракетами имеют более высокую дальность поражения, чем американский HIMARS. Об этом заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. «У русских есть РСЗО „Торнадо-С“ с управляемыми ракетами. <…> У нее выше дальность поражения, чем у американского HIMARS», — отметил Берлетик в эфире своего youtube-канала. Другая РСЗО «Град» выпускает по заданной местности большое количество ракет, уничтожая все на этой площади. Обе системы российская армия использует максимально эффективно против Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые тщетно пытаются компенсировать недостаток артиллерии дронами. Но у России есть системы радиоэлектронной борьбы, которые не позволяют украинским FPV-дронам достичь цели, добавил Берлетик. В новый пакет помощи Украине будет входить всего один HIMARS (американская реактивная система залпового огня). При этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у США нет в своем запасе оружие, которое могло бы стать для Украины «волшебной палочкой» в конфликте с Россией. Успех зависит от очень многих факторов.