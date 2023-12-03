Российский хоккеист подрался с одноклубником из Латвии

Россиянин Марченко подрался с партнером из Латвии на тренировке (архивное фото)
Российский хоккеист Кирилл Марченко из «Колламбус Блю Джекетс» подрался с одноклубником из Латвии Элвисом Мерзликиным. Об этом сообщил журналист Брайн Хеджер.
«Марченко упал на занятиях на льду, возможно, споткнувшись о клюшку Мерзликина, который, несмотря на серьезное падение россиянина, проехал мимо и не подумал оказать помощь. Произошла потасовка», — сообщает журналист в соцсети X.
Отмечается, что Мерзликин извинился перед Марченко. На этом конфликт завершился.
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