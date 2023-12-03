03 декабря 2023

Российский хоккеист подрался с одноклубником из Латвии

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Россиянин Марченко подрался с партнером из Латвии на тренировке (архивное фото) Фото:

Российский хоккеист Кирилл Марченко из «Колламбус Блю Джекетс» подрался с одноклубником из Латвии Элвисом Мерзликиным. Об этом сообщил журналист Брайн Хеджер.

«Марченко упал на занятиях на льду, возможно, споткнувшись о клюшку Мерзликина, который, несмотря на серьезное падение россиянина, проехал мимо и не подумал оказать помощь. Произошла потасовка», — сообщает журналист в соцсети X.

Отмечается, что Мерзликин извинился перед Марченко. На этом конфликт завершился.

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Российский хоккеист Кирилл Марченко из «Колламбус Блю Джекетс» подрался с одноклубником из Латвии Элвисом Мерзликиным. Об этом сообщил журналист Брайн Хеджер. «Марченко упал на занятиях на льду, возможно, споткнувшись о клюшку Мерзликина, который, несмотря на серьезное падение россиянина, проехал мимо и не подумал оказать помощь. Произошла потасовка», — сообщает журналист в соцсети X. Отмечается, что Мерзликин извинился перед Марченко. На этом конфликт завершился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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