Происшествия Российский хоккеист подрался с одноклубником из Латвии 04 декабря 2023 в 01:08 Размер текста - 17 + Россиянин Марченко подрался с партнером из Латвии на тренировке (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский хоккеист Кирилл Марченко из «Колламбус Блю Джекетс» подрался с одноклубником из Латвии Элвисом Мерзликиным. Об этом сообщил журналист Брайн Хеджер. «Марченко упал на занятиях на льду, возможно, споткнувшись о клюшку Мерзликина, который, несмотря на серьезное падение россиянина, проехал мимо и не подумал оказать помощь. Произошла потасовка», — сообщает журналист в соцсети X. Отмечается, что Мерзликин извинился перед Марченко. На этом конфликт завершился. Российский хоккеист Кирилл Марченко из «Колламбус Блю Джекетс» подрался с одноклубником из Латвии Элвисом Мерзликиным. Об этом сообщил журналист Брайн Хеджер. «Марченко упал на занятиях на льду, возможно, споткнувшись о клюшку Мерзликина, который, несмотря на серьезное падение россиянина, проехал мимо и не подумал оказать помощь. Произошла потасовка», — сообщает журналист в соцсети X. Отмечается, что Мерзликин извинился перед Марченко. На этом конфликт завершился. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям