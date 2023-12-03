Fox News: Байден истощил стратегический запас нефти США до рекордного минимума

04 декабря 2023 в 01:31 Размер текста - 17 +

Белый дом за год распродал более 40 процентов стратегического запаса нефти Фото: Official White House / Erin Scott За год администрация президента США Джо Байдена потратила 40% стратегического запаса нефти страны. Резервы достигли минимального уровня за последние 30 лет. Об этом заявил президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США Тим Стюарт. «Чуть более года назад администрация Байдена инициировала это крупнейшее в нашей истории сокращение запасов потому, что им нужно было пережить избирательный цикл — даже не ураган или крупный военный конфликт. И теперь наши запасы находятся на уровне 30-летнего минимума. Это самый низкий показатель с 1983 года, когда мы пополнили запасы», — отметил Стюарт в интервью телеканалу Fox News. Белый дом за год распродал более 40% стратегического запаса нефти. Такой кризис угрожает стратегической и национальной безопасности страны. Восстановление резерва будет очень дорогим и долгим. Наполнить его нужно тяжелой нефтью. В США сейчас добывают в основном легкую малосернистую. Поэтому нефть они будут вынуждены экспортировать. Сейчас Пентагон продолжает закупать российскую нефть через греческие порты, игнорируя западные санкции. К такому результату пришло расследование американской газеты The Washington Post. Пентагон не знает об этом, ведь права собственности несколько раз переходят из рук в руки, чтобы скрыть российский след. Из-за этого отследить происхождение нефти почти невозможно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За год администрация президента США Джо Байдена потратила 40% стратегического запаса нефти страны. Резервы достигли минимального уровня за последние 30 лет. Об этом заявил президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США Тим Стюарт. «Чуть более года назад администрация Байдена инициировала это крупнейшее в нашей истории сокращение запасов потому, что им нужно было пережить избирательный цикл — даже не ураган или крупный военный конфликт. И теперь наши запасы находятся на уровне 30-летнего минимума. Это самый низкий показатель с 1983 года, когда мы пополнили запасы», — отметил Стюарт в интервью телеканалу Fox News. Белый дом за год распродал более 40% стратегического запаса нефти. Такой кризис угрожает стратегической и национальной безопасности страны. Восстановление резерва будет очень дорогим и долгим. Наполнить его нужно тяжелой нефтью. В США сейчас добывают в основном легкую малосернистую. Поэтому нефть они будут вынуждены экспортировать. Сейчас Пентагон продолжает закупать российскую нефть через греческие порты, игнорируя западные санкции. К такому результату пришло расследование американской газеты The Washington Post. Пентагон не знает об этом, ведь права собственности несколько раз переходят из рук в руки, чтобы скрыть российский след. Из-за этого отследить происхождение нефти почти невозможно.