WP: Пентагон использует российскую нефть в обход санкций

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Пентагон закупает российскую нефть и не знает об этом, следует из расследования Фото:
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Пентагон продолжает закупать российскую нефть через греческие порты, игнорируя западные санкции. К такому результату пришло расследование американской газеты The Washington Post.

«Нефть из России поступает нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas на берегу Эгейского моря в Греции. Далее нефть закупал Пентагон», — говорится в материале.

Отмечается, что Пентагон не знает об этом, ведь права собственности несколько раз переходят из рук в руки, чтобы скрыть российский след. Из-за этого отследить происхождение нефти почти невозможно, рассказала представитель агентства оборонной логистики Пентагона Джо Йосва.

При этом Минфин США уже начал расследование по поставкам российской нефти в обход санкций. К тому же западные страны продолжают закупать и газ из России. Так, это делает Германия, а Евросоюз остается крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа, пишет RT.

При этом в Кремле отмечали, что антироссийские санкции в первую очередь влияют на те государства, которые их принимают. Однако для РФ они «не такие уж болезненные». В ноябре Евросоюз примет новый 12-й пакет санкций против России, сообщает RT.

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Пентагон продолжает закупать российскую нефть через греческие порты, игнорируя западные санкции. К такому результату пришло расследование американской газеты The Washington Post. «Нефть из России поступает нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas на берегу Эгейского моря в Греции. Далее нефть закупал Пентагон», — говорится в материале. Отмечается, что Пентагон не знает об этом, ведь права собственности несколько раз переходят из рук в руки, чтобы скрыть российский след. Из-за этого отследить происхождение нефти почти невозможно, рассказала представитель агентства оборонной логистики Пентагона Джо Йосва. При этом Минфин США уже начал расследование по поставкам российской нефти в обход санкций. К тому же западные страны продолжают закупать и газ из России. Так, это делает Германия, а Евросоюз остается крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа, пишет RT. При этом в Кремле отмечали, что антироссийские санкции в первую очередь влияют на те государства, которые их принимают. Однако для РФ они «не такие уж болезненные». В ноябре Евросоюз примет новый 12-й пакет санкций против России, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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