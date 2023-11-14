WP: Пентагон использует российскую нефть в обход санкций

14 ноября 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Пентагон закупает российскую нефть и не знает об этом, следует из расследования Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пентагон продолжает закупать российскую нефть через греческие порты, игнорируя западные санкции. К такому результату пришло расследование американской газеты The Washington Post. «Нефть из России поступает нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas на берегу Эгейского моря в Греции. Далее нефть закупал Пентагон», — говорится в материале . Отмечается, что Пентагон не знает об этом, ведь права собственности несколько раз переходят из рук в руки, чтобы скрыть российский след. Из-за этого отследить происхождение нефти почти невозможно, рассказала представитель агентства оборонной логистики Пентагона Джо Йосва. При этом Минфин США уже начал расследование по поставкам российской нефти в обход санкций. К тому же западные страны продолжают закупать и газ из России. Так, это делает Германия, а Евросоюз остается крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа, пишет RT. При этом в Кремле отмечали, что антироссийские санкции в первую очередь влияют на те государства, которые их принимают. Однако для РФ они «не такие уж болезненные». В ноябре Евросоюз примет новый 12-й пакет санкций против России, сообщает RT.

Пентагон продолжает закупать российскую нефть через греческие порты, игнорируя западные санкции. К такому результату пришло расследование американской газеты The Washington Post. «Нефть из России поступает нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas на берегу Эгейского моря в Греции. Далее нефть закупал Пентагон», — говорится в материале. Отмечается, что Пентагон не знает об этом, ведь права собственности несколько раз переходят из рук в руки, чтобы скрыть российский след. Из-за этого отследить происхождение нефти почти невозможно, рассказала представитель агентства оборонной логистики Пентагона Джо Йосва. При этом Минфин США уже начал расследование по поставкам российской нефти в обход санкций. К тому же западные страны продолжают закупать и газ из России. Так, это делает Германия, а Евросоюз остается крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа, пишет RT. При этом в Кремле отмечали, что антироссийские санкции в первую очередь влияют на те государства, которые их принимают. Однако для РФ они «не такие уж болезненные». В ноябре Евросоюз примет новый 12-й пакет санкций против России, сообщает RT.