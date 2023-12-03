Армия и оружие Военкор Рожин: ВС РФ под Артемовском захватили позиции ВСУ, удерживаемые с весны 04 декабря 2023 в 01:57 Размер текста - 17 + ВС РФ захватили несколько позиций противника под Артемовском Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вооруженные силы РФ захватили несколько позиций ВСУ под Артемовском, в том числе «питомник», который противник удерживал более полугода. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. «Продолжая наступление к западу от Артемовска, наши войск взяли несколько позиций противника, включая „питомник“, который противник удерживал с весны 2023 года», — говорит Рожин в своем telegram-канале. Также военкор сообщает о «серьезных потерях ВСУ и деморализации личного состава, жалующегося на отсутствие подкреплений и ротации». Отмечается, что российское командование «прочно завладело инициативой к северо-западу и западу от Артемовска». Благодаря этому произошел ряд тактических успехов. Ранее сообщалось, что армия РФ не дала противнику продвинуться на краснолиманском направлении. Также был уничтожен личный состав ВСУ в районе Андреевки. Бои в районе Крынок продолжаются. Вооруженные силы РФ захватили несколько позиций ВСУ под Артемовском, в том числе «питомник», который противник удерживал более полугода. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. «Продолжая наступление к западу от Артемовска, наши войск взяли несколько позиций противника, включая „питомник“, который противник удерживал с весны 2023 года», — говорит Рожин в своем telegram-канале. Также военкор сообщает о «серьезных потерях ВСУ и деморализации личного состава, жалующегося на отсутствие подкреплений и ротации». Отмечается, что российское командование «прочно завладело инициативой к северо-западу и западу от Артемовска». Благодаря этому произошел ряд тактических успехов. Ранее сообщалось, что армия РФ не дала противнику продвинуться на краснолиманском направлении. Также был уничтожен личный состав ВСУ в районе Андреевки. Бои в районе Крынок продолжаются. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям