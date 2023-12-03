Карта СВО на 3 декабря: ВС РФ остановили крупную атаку ВСУ

Армия РФ не дала ВСУ продвинуться на краснолиманском направлении, восемь украинских военных сдались в плен, а 110 погибли. Ход боевых действий и карта спецоперации на 3 декабря — в материале URA.RU.
Краснолиманское направление
ВС РФ не дали ВСУ продвинуться на этом участке фронта. Украинская армия потеряла более 100 военных, а восемь сдались в плен. Также был нанесен урон 30 артиллерийским расчетам ВСУ, пострадали три боевых машины и четыре автомобиля.
Донецкое направление
Уничтожен личный состав ВСУ в районе Андреевки, к югу от Артемовска. По противнику работал расчет гаубицы Д-30 десантников-дальневосточников. Корректировка огня велась с использованием беспилотника, передает Минобороны РФ.
Штурмовики Су-25 ВКС РФ поразили военные объекты и бронетехнику ВСУ. Удар велся по замаскированным технике и позициям, делится Минобороны РФ.
За сутки ВСУ 12 раз обстреляли ДНР. Было выпущено 30 единиц боеприпасов. Об этом в telegram-канале рассказало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Под огнем оказались Горловка, Донецк и Старомихайловка.
Южнодонецкое направление
Российские военные пресекли попытки ротации сил теробороны ВСУ в районе Старомайорского. По противнику работали авиация и артиллерия. Были поражены пункты временной дислокации трех бригад ВСУ. Украина потеряла до 110 военных, сказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Запорожское направление
Две украинских боевых машин пехоты уничтожены под Вербовым. По ним работали новороссийские десантники при помощи артиллерии и ПТРК, сообщили в Минобороны РФ. Также продолжаются бои в районе Работино.
Российские саперы уничтожили важный объект ВСУ на ореховском направлении. Из-за этого украинским подразделениям сложнее продвинуться, поделился командир группы с позывным «Сварог».
Херсонское направление
Продолжаются бои в районе Крынок. Telegram-канал WarGonzo, который ведет военкор Семен Пегов, пишет, что линия соприкосновения на этом участке фронта не меняется.
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