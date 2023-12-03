Карта СВО на 3 декабря: ВС РФ остановили крупную атаку ВСУ

Военные ЦВО взяли в плен восьмерых бойцов ВСУ

03 декабря 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Российские саперы подорвали важный объект на ореховском направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия РФ не дала ВСУ продвинуться на краснолиманском направлении, восемь украинских военных сдались в плен, а 110 погибли. Ход боевых действий и карта спецоперации на 3 декабря — в материале URA.RU. Краснолиманское направление ВС РФ не дали ВСУ продвинуться на этом участке фронта. Украинская армия потеряла более 100 военных, а восемь сдались в плен. Также был нанесен урон 30 артиллерийским расчетам ВСУ, пострадали три боевых машины и четыре автомобиля. Донецкое направление Уничтожен личный состав ВСУ в районе Андреевки, к югу от Артемовска. По противнику работал расчет гаубицы Д-30 десантников-дальневосточников. Корректировка огня велась с использованием беспилотника, передает Минобороны РФ. Штурмовики Су-25 ВКС РФ поразили военные объекты и бронетехнику ВСУ. Удар велся по замаскированным технике и позициям, делится Минобороны РФ. За сутки ВСУ 12 раз обстреляли ДНР. Было выпущено 30 единиц боеприпасов. Об этом в telegram-канале рассказало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Под огнем оказались Горловка, Донецк и Старомихайловка. Южнодонецкое направление Российские военные пресекли попытки ротации сил теробороны ВСУ в районе Старомайорского. По противнику работали авиация и артиллерия. Были поражены пункты временной дислокации трех бригад ВСУ. Украина потеряла до 110 военных, сказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Запорожское направление Две украинских боевых машин пехоты уничтожены под Вербовым. По ним работали новороссийские десантники при помощи артиллерии и ПТРК, сообщили в Минобороны РФ. Также продолжаются бои в районе Работино. Российские саперы уничтожили важный объект ВСУ на ореховском направлении. Из-за этого украинским подразделениям сложнее продвинуться, поделился командир группы с позывным «Сварог». Херсонское направление Продолжаются бои в районе Крынок. Telegram-канал WarGonzo, который ведет военкор Семен Пегов, пишет, что линия соприкосновения на этом участке фронта не меняется. Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Армия РФ не дала ВСУ продвинуться на краснолиманском направлении, восемь украинских военных сдались в плен, а 110 погибли. Ход боевых действий и карта спецоперации на 3 декабря — в материале URA.RU. ВС РФ не дали ВСУ продвинуться на этом участке фронта. Украинская армия потеряла более 100 военных, а восемь сдались в плен. Также был нанесен урон 30 артиллерийским расчетам ВСУ, пострадали три боевых машины и четыре автомобиля. Уничтожен личный состав ВСУ в районе Андреевки, к югу от Артемовска. По противнику работал расчет гаубицы Д-30 десантников-дальневосточников. Корректировка огня велась с использованием беспилотника, передает Минобороны РФ. Штурмовики Су-25 ВКС РФ поразили военные объекты и бронетехнику ВСУ. Удар велся по замаскированным технике и позициям, делится Минобороны РФ. За сутки ВСУ 12 раз обстреляли ДНР. Было выпущено 30 единиц боеприпасов. Об этом в telegram-канале рассказало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Под огнем оказались Горловка, Донецк и Старомихайловка. Российские военные пресекли попытки ротации сил теробороны ВСУ в районе Старомайорского. По противнику работали авиация и артиллерия. Были поражены пункты временной дислокации трех бригад ВСУ. Украина потеряла до 110 военных, сказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Две украинских боевых машин пехоты уничтожены под Вербовым. По ним работали новороссийские десантники при помощи артиллерии и ПТРК, сообщили в Минобороны РФ. Также продолжаются бои в районе Работино. Российские саперы уничтожили важный объект ВСУ на ореховском направлении. Из-за этого украинским подразделениям сложнее продвинуться, поделился командир группы с позывным «Сварог». Продолжаются бои в районе Крынок. Telegram-канал WarGonzo, который ведет военкор Семен Пегов, пишет, что линия соприкосновения на этом участке фронта не меняется.