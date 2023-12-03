Госслужащим запретят пользоваться мессенджерами в личных целях

04 декабря 2023 в 03:37 Размер текста - 17 +

Для госслужащих могут представлять угрозы и российские мессенджеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чиновникам в России могут полностью запретить пользоваться иностранными мессенджерами, в том числе в личных целых, чтобы повысить безопасность государственных интересов. С такой инициативой выступил зампред комитета по безопасности Госдумы, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный. «Мы живем в таких реалиях, когда последствия утечки конфиденциальных сведений могут быть необратимы. Особенно это важно для госслужащих, которые имеют доступ к ДСП (документы для служебного пользования. — прим. URA.RU) и другим секретным бумагам. <…> Запрет важно проработать для госслужащих и в нашей стране», — рассказал Выборный в интервью «Известиям». Предложение он направил в адрес вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Как отмечает эксперт в сфере информационной безопасности Денис Батранков, для госслужащих могут представлять угрозы и российские мессенджеры, трафик которых при желании можно проследить и прослушать. Если говорить стратегически, то правильно создать отдельный российский мессенджер для использования исключительно на госслужбе. Власти России уже планировали выделить миллиард рублей на создание аналога Telegram для чиновников. Сеть должна будет заменить иностранные сервисы и мессенджеры. Проектом для государственных служащих занимается Минцифры РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чиновникам в России могут полностью запретить пользоваться иностранными мессенджерами, в том числе в личных целых, чтобы повысить безопасность государственных интересов. С такой инициативой выступил зампред комитета по безопасности Госдумы, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный. «Мы живем в таких реалиях, когда последствия утечки конфиденциальных сведений могут быть необратимы. Особенно это важно для госслужащих, которые имеют доступ к ДСП (документы для служебного пользования. — прим. URA.RU) и другим секретным бумагам. <…> Запрет важно проработать для госслужащих и в нашей стране», — рассказал Выборный в интервью «Известиям». Предложение он направил в адрес вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Как отмечает эксперт в сфере информационной безопасности Денис Батранков, для госслужащих могут представлять угрозы и российские мессенджеры, трафик которых при желании можно проследить и прослушать. Если говорить стратегически, то правильно создать отдельный российский мессенджер для использования исключительно на госслужбе. Власти России уже планировали выделить миллиард рублей на создание аналога Telegram для чиновников. Сеть должна будет заменить иностранные сервисы и мессенджеры. Проектом для государственных служащих занимается Минцифры РФ.