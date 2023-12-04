Россияне купили в этом году почти миллион автомобилей

С января 2023 года по ноябрь россияне купили почти миллион легковых автомобилей, что на 60% больше, чем в прошлом году. Такими данными поделилась аналитическая компания ППК, которая входит группу АО «Электронный паспорт».
«За январь—ноябрь текущего года продажи легковушек в стране выросли на 60% в годовом выражении, до 938,6 тысячи. В целом автомобильный рынок РФ по всем сегментам автомобилей — легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам — за январь—ноябрь вырос на 59%, до 1,17 миллиона машин», — пишет РИА Новости со ссылкой на ППК.
Больше всего россияне покупали грузовые автомобили, повышение спроса составило около 82% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самый низкий прирост пришелся на сегмент автобусов — 24%.
Ранее президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук рассказал URA.RU, что россияне полностью пересядут на китайские машины примерно через пять лет. Дело в том, что на китайские машины вырос спрос после ухода западных брендов из России. Сами россияне отмечают, что им нравится широкое предложение восточных автомобилей, пишет RT.
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