Россияне купили в этом году почти миллион автомобилей

04 декабря 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Грузовые автомобили пользовались повышенным спросом в России в 2023 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU С января 2023 года по ноябрь россияне купили почти миллион легковых автомобилей, что на 60% больше, чем в прошлом году. Такими данными поделилась аналитическая компания ППК, которая входит группу АО «Электронный паспорт». «За январь—ноябрь текущего года продажи легковушек в стране выросли на 60% в годовом выражении, до 938,6 тысячи. В целом автомобильный рынок РФ по всем сегментам автомобилей — легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам — за январь—ноябрь вырос на 59%, до 1,17 миллиона машин», — пишет РИА Новости со ссылкой на ППК. Больше всего россияне покупали грузовые автомобили, повышение спроса составило около 82% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самый низкий прирост пришелся на сегмент автобусов — 24%. Ранее президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук рассказал URA.RU, что россияне полностью пересядут на китайские машины примерно через пять лет. Дело в том, что на китайские машины вырос спрос после ухода западных брендов из России. Сами россияне отмечают, что им нравится широкое предложение восточных автомобилей, пишет RT.

С января 2023 года по ноябрь россияне купили почти миллион легковых автомобилей, что на 60% больше, чем в прошлом году. Такими данными поделилась аналитическая компания ППК, которая входит группу АО «Электронный паспорт». «За январь—ноябрь текущего года продажи легковушек в стране выросли на 60% в годовом выражении, до 938,6 тысячи. В целом автомобильный рынок РФ по всем сегментам автомобилей — легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам — за январь—ноябрь вырос на 59%, до 1,17 миллиона машин», — пишет РИА Новости со ссылкой на ППК. Больше всего россияне покупали грузовые автомобили, повышение спроса составило около 82% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самый низкий прирост пришелся на сегмент автобусов — 24%. Ранее президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук рассказал URA.RU, что россияне полностью пересядут на китайские машины примерно через пять лет. Дело в том, что на китайские машины вырос спрос после ухода западных брендов из России. Сами россияне отмечают, что им нравится широкое предложение восточных автомобилей, пишет RT.