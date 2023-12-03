Мэр дал задачи привлечь дополнительную технику для расчистки улиц и устранить накат на дорогах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэр Тюмени Руслан Кухарук отчитал дорожников за уборку снега в городе после непогоды. Он дал задачи привлечь дополнительную технику для расчистки улиц и устранить накат на дорогах. Об этом сообщается в соцсетях главы города.

«Когда у нас выпадает большое количество осадков в виде снега, необходимо привлечь дополнительную технику помимо той, которая заявлена в контракте. Вчера мы привлекли 30 самосвалов, объемы вывезенного снега говорят, что это дало свои результаты. Все дорожные карманы, которые идут у остановочных комплексов должны быть зачищены, не только центр, а абсолютно все. <…> Сегодня задача помимо того, что привлекаем дополнительную технику для очистки, обратить внимание, где образовался накат — нужно его устранять, пока не наступили морозы», — заявил Кухарук. Видео опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

Мэр также отчитал дорожников за посыпку галита. Он отметил, что дорожники пропустили места, которые необходимо было обработать противогололедными материалами.

Ранее URA.RU писало, что на уборке снега в Центральном и Ленинском округах 4 декабря задействуют почти 200 единиц техники. В ЦАО на полигоны вывезено уже 2 170 кубометров снега.