В Тюмени построят школу и детский сад в новом микрорайоне

Учреждения появятся к 2029 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени возле ЖК «Симпл» появятся школа и детский сад. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

«Перспективным планом строительства объектов образования города Тюмени проектирование и возведение детского сада и школы в районе ул. Воровского — Республики — 50 лет ВЛКСМ предусмотрено в 2027—2029 годы», — заявили в департаменте. Отмечается, что приступить к единовременному строительству всех объектов не позволяют возможности областного бюджета.

Ранее URA.RU писало, что новую школу на 1200 мест построят в микрорайоне Видном. Учреждение расположится в районе пересечения улиц Николая Ростовцева — Бориса Жидкова.