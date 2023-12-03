В Тюмени построят школу и детский сад в новом микрорайоне

В Тюмени возле ЖК «Симпл» появятся школа и детский сад. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.
«Перспективным планом строительства объектов образования города Тюмени проектирование и возведение детского сада и школы в районе ул. Воровского — Республики — 50 лет ВЛКСМ предусмотрено в 2027—2029 годы», — заявили в департаменте. Отмечается, что приступить к единовременному строительству всех объектов не позволяют возможности областного бюджета.
Ранее URA.RU писало, что новую школу на 1200 мест построят в микрорайоне Видном. Учреждение расположится в районе пересечения улиц Николая Ростовцева — Бориса Жидкова.
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