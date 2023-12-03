03 декабря 2023

В Тюмени построят школу и детский сад в новом микрорайоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, детский сад45
Учреждения появятся к 2029 году Фото:

В Тюмени возле ЖК «Симпл» появятся школа и детский сад. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

«Перспективным планом строительства объектов образования города Тюмени проектирование и возведение детского сада и школы в районе ул. Воровского — Республики — 50 лет ВЛКСМ предусмотрено в 2027—2029 годы», — заявили в департаменте. Отмечается, что приступить к единовременному строительству всех объектов не позволяют возможности областного бюджета.

Ранее URA.RU писало, что новую школу на 1200 мест построят в микрорайоне Видном. Учреждение расположится в районе пересечения улиц Николая Ростовцева — Бориса Жидкова.

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В Тюмени возле ЖК «Симпл» появятся школа и детский сад. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. «Перспективным планом строительства объектов образования города Тюмени проектирование и возведение детского сада и школы в районе ул. Воровского — Республики — 50 лет ВЛКСМ предусмотрено в 2027—2029 годы», — заявили в департаменте. Отмечается, что приступить к единовременному строительству всех объектов не позволяют возможности областного бюджета. Ранее URA.RU писало, что новую школу на 1200 мест построят в микрорайоне Видном. Учреждение расположится в районе пересечения улиц Николая Ростовцева — Бориса Жидкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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