03 декабря 2023

На Челябинскую область на фоне сильнейшего снегопада обрушился ледяной дождь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег засыпает Челябинскую область уже четвертый день Фото:

На фоне сильнейшего снегопада на Челябинскую область обрушился ледяной дождь. Об этом сообщили URA.RU 4 декабря в пресс-центре управления ГИБДД по региону.

«Сотрудники областного полка ДПС сообщают об ухудшении погодных условий на юге Челябинской области: наблюдается выпадение осадков в виде дождя. Попадая на проезжую часть, вода быстро застывает и превращается в лед», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Из-за мокрого снега, метелей и порывов ветра до 17 метров в секунду на федеральных трассах М-5 «Урал» и А-310 на территории Южного Урала действуют ограничения для автобусов и большегрузного транспорта: пока до 15:00, но с перспективой продления. Ситуация осложняется плохой видимостью. Полицейские просят водителей, которых непогода застала в дороге, быть предельно осторожными.

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На фоне сильнейшего снегопада на Челябинскую область обрушился ледяной дождь. Об этом сообщили URA.RU 4 декабря в пресс-центре управления ГИБДД по региону. «Сотрудники областного полка ДПС сообщают об ухудшении погодных условий на юге Челябинской области: наблюдается выпадение осадков в виде дождя. Попадая на проезжую часть, вода быстро застывает и превращается в лед», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Из-за мокрого снега, метелей и порывов ветра до 17 метров в секунду на федеральных трассах М-5 «Урал» и А-310 на территории Южного Урала действуют ограничения для автобусов и большегрузного транспорта: пока до 15:00, но с перспективой продления. Ситуация осложняется плохой видимостью. Полицейские просят водителей, которых непогода застала в дороге, быть предельно осторожными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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