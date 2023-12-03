На Челябинскую область на фоне сильнейшего снегопада обрушился ледяной дождь. Видео

04 декабря 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Снег засыпает Челябинскую область уже четвертый день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На фоне сильнейшего снегопада на Челябинскую область обрушился ледяной дождь. Об этом сообщили URA.RU 4 декабря в пресс-центре управления ГИБДД по региону. «Сотрудники областного полка ДПС сообщают об ухудшении погодных условий на юге Челябинской области: наблюдается выпадение осадков в виде дождя. Попадая на проезжую часть, вода быстро застывает и превращается в лед», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Из-за мокрого снега, метелей и порывов ветра до 17 метров в секунду на федеральных трассах М-5 «Урал» и А-310 на территории Южного Урала действуют ограничения для автобусов и большегрузного транспорта: пока до 15:00, но с перспективой продления. Ситуация осложняется плохой видимостью. Полицейские просят водителей, которых непогода застала в дороге, быть предельно осторожными.

На фоне сильнейшего снегопада на Челябинскую область обрушился ледяной дождь. Об этом сообщили URA.RU 4 декабря в пресс-центре управления ГИБДД по региону. «Сотрудники областного полка ДПС сообщают об ухудшении погодных условий на юге Челябинской области: наблюдается выпадение осадков в виде дождя. Попадая на проезжую часть, вода быстро застывает и превращается в лед», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Из-за мокрого снега, метелей и порывов ветра до 17 метров в секунду на федеральных трассах М-5 «Урал» и А-310 на территории Южного Урала действуют ограничения для автобусов и большегрузного транспорта: пока до 15:00, но с перспективой продления. Ситуация осложняется плохой видимостью. Полицейские просят водителей, которых непогода застала в дороге, быть предельно осторожными.