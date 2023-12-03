03 декабря 2023

В Перми фестиваль «Просвет» откроет бесплатное шестичасовое мультимедийное шоу

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция спектакля "Солярис", Театр-Театр. Пермь, лазерное шоу
Визуальные и музыкальные образы переплетутся на фестивале в Перми Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Пермский фестиваль медиаискусства «Просвет» начнется шестичасовым шоу. Свое музыкальное и визуальное творчество команды представят на «Заводе Шпагина». Вход будет бесплатным, сообщили организаторы.

«Фестиваль „Просвет“ начнется 6-часовым мультимедийным и музыкальным шоу на „Заводе Шпагина“. Четыре команды представят программу, состоящую из соединения инструментальной музыки струнного квартета и электроники, психоделических эффектов, элементов афро и мелодичного техно, джазового фьюжна и хип-хопа. Визуальное оформление создаст команда, известная своими работами на крупнейших мировых фестивалях и работой с группой Red Hot Chili Peppers. Вход бесплатный по регистрации», — говорится на сайте 300-летия Перми.

На шоу выступят композитор, продюсер AZAMAT, дуэт Георгия Топуридзе и Дениса Курченко GEJU, коллектив Fake Mood, мультиинструменталист Long Arm. Визуальную составляющую обеспечит международная студия SETUP, работающая в сфере мультимедийного искусства, светового и сценического дизайна.

Фестиваль «Просвет» стартует 9 декабря. Чтобы попасть на открытие, нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Как рассказывало URA.RU, фестиваль должен был состояться еще в начале ноября. Но его пришлось отложить, так как многие из креативных и технических команд были задействованы на открытии выставки «Россия» на ВДНХ.

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Пермский фестиваль медиаискусства «Просвет» начнется шестичасовым шоу. Свое музыкальное и визуальное творчество команды представят на «Заводе Шпагина». Вход будет бесплатным, сообщили организаторы. «Фестиваль „Просвет“ начнется 6-часовым мультимедийным и музыкальным шоу на „Заводе Шпагина“. Четыре команды представят программу, состоящую из соединения инструментальной музыки струнного квартета и электроники, психоделических эффектов, элементов афро и мелодичного техно, джазового фьюжна и хип-хопа. Визуальное оформление создаст команда, известная своими работами на крупнейших мировых фестивалях и работой с группой Red Hot Chili Peppers. Вход бесплатный по регистрации», — говорится на сайте 300-летия Перми. На шоу выступят композитор, продюсер AZAMAT, дуэт Георгия Топуридзе и Дениса Курченко GEJU, коллектив Fake Mood, мультиинструменталист Long Arm. Визуальную составляющую обеспечит международная студия SETUP, работающая в сфере мультимедийного искусства, светового и сценического дизайна. Фестиваль «Просвет» стартует 9 декабря. Чтобы попасть на открытие, нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия. Как рассказывало URA.RU, фестиваль должен был состояться еще в начале ноября. Но его пришлось отложить, так как многие из креативных и технических команд были задействованы на открытии выставки «Россия» на ВДНХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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