В Перми фестиваль «Просвет» откроет бесплатное шестичасовое мультимедийное шоу

Визуальные и музыкальные образы переплетутся на фестивале в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Пермский фестиваль медиаискусства «Просвет» начнется шестичасовым шоу. Свое музыкальное и визуальное творчество команды представят на «Заводе Шпагина». Вход будет бесплатным, сообщили организаторы.

«Фестиваль „Просвет“ начнется 6-часовым мультимедийным и музыкальным шоу на „Заводе Шпагина“. Четыре команды представят программу, состоящую из соединения инструментальной музыки струнного квартета и электроники, психоделических эффектов, элементов афро и мелодичного техно, джазового фьюжна и хип-хопа. Визуальное оформление создаст команда, известная своими работами на крупнейших мировых фестивалях и работой с группой Red Hot Chili Peppers. Вход бесплатный по регистрации», — говорится на сайте 300-летия Перми.

На шоу выступят композитор, продюсер AZAMAT, дуэт Георгия Топуридзе и Дениса Курченко GEJU, коллектив Fake Mood, мультиинструменталист Long Arm. Визуальную составляющую обеспечит международная студия SETUP, работающая в сфере мультимедийного искусства, светового и сценического дизайна.

Фестиваль «Просвет» стартует 9 декабря. Чтобы попасть на открытие, нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Как рассказывало URA.RU, фестиваль должен был состояться еще в начале ноября. Но его пришлось отложить, так как многие из креативных и технических команд были задействованы на открытии выставки «Россия» на ВДНХ.