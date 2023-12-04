В горнозаводской зоне Челябинской области ограничили движение транспорта

Движение для большегрузов ограничили до 18:00 4 декабря Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На трассе «Миасс-Златоуст» в Челябинской области ввели ограничение движения до вечера 4 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«С 12:00 ориентировочно до 18:00 4 декабря Упрдор „Южный Урал“ введено ограничение движения для большегрузов на дороге „Миасс-Златоуст“, участок км 0+000-28+035. Причина — снег и гололедные явления», — сообщили в госавтоинспекции.

Ограничения 4 декабря введены и на двух федеральных трассах. На М-5 и А-310 их ввели из-за метелей, мокрого снега и плохой видимости.