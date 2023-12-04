На челябинских дорогах сняты ограничения в сторону Казахстана

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На трассах сняты ограничения движения Фото:

На трассах Челябинской области в сторону Республики Казахстан снимаются все ограничения движения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе упрдора «Южный Урал».

«Ограничения, введенные в отношении участков федеральных трасс М-5 „Урал“ и А-310 Челябинск-Троицк-республика Казахстан, снимаются с 15.00», — сообщили в пресс-службе организации. Ограничения вводились для перевозки тяжеловесных грузов, автобусов, маршрутных и легковых такси.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на трассах М-5 «Урал» и А-310 в Челябинской области 4 декабря ввели временные ограничения движения. Они действовали с 10:00 до 15:00 из-за мокрого снега, метелей и порывов ветра до 17 метров в секунду, плохой видимости и гололеда.

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На трассах Челябинской области в сторону Республики Казахстан снимаются все ограничения движения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе упрдора «Южный Урал». «Ограничения, введенные в отношении участков федеральных трасс М-5 „Урал“ и А-310 Челябинск-Троицк-республика Казахстан, снимаются с 15.00», — сообщили в пресс-службе организации. Ограничения вводились для перевозки тяжеловесных грузов, автобусов, маршрутных и легковых такси. Ранее URA.RU сообщало о том, что на трассах М-5 «Урал» и А-310 в Челябинской области 4 декабря ввели временные ограничения движения. Они действовали с 10:00 до 15:00 из-за мокрого снега, метелей и порывов ветра до 17 метров в секунду, плохой видимости и гололеда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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