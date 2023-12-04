На челябинских дорогах сняты ограничения в сторону Казахстана

На трассах сняты ограничения движения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассах Челябинской области в сторону Республики Казахстан снимаются все ограничения движения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе упрдора «Южный Урал».

«Ограничения, введенные в отношении участков федеральных трасс М-5 „Урал“ и А-310 Челябинск-Троицк-республика Казахстан, снимаются с 15.00», — сообщили в пресс-службе организации. Ограничения вводились для перевозки тяжеловесных грузов, автобусов, маршрутных и легковых такси.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на трассах М-5 «Урал» и А-310 в Челябинской области 4 декабря ввели временные ограничения движения. Они действовали с 10:00 до 15:00 из-за мокрого снега, метелей и порывов ветра до 17 метров в секунду, плохой видимости и гололеда.