В аэропорту Надыма (ЯНАО) земляки устроили торжественную встречу военнослужащему Михаилу, прилетевшему в отпуск по ранению. Об этом сообщил глава администрации Надымского района Дмитрий Жаромских.
«Продолжаем встречать вернувшихся домой в отпуска из зоны специальной военной операции бойцов. Помогают сделать этот момент по-настоящему торжественным наши юнармейцы, волонтеры», — написал Дмитрий Жаромских в личном telegram-канале.
По информации журналистов, Михаил получил отпуск для поправки здоровья после ранения при выполнении боевых задач. Сам военнослужащий является выпускником кадетского класса, сообщается в группе «Телерадиокомпания Надым» в социальной сети «ВКонтакте».
Торжественную встречу бойцу устроили кадеты школы № 6 и участники движения «Юнармия». Отпуск он проведет в кругу семьи, а также планирует заняться лечением.
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