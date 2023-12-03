В аэропорту Надыма встретили бойца СВО, прибывшего в отпуск по ранению. Фото

04 декабря 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

В Надыме земляки устроили торжественную встречу бойцу, прибывшему в отпуск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В аэропорту Надыма (ЯНАО) земляки устроили торжественную встречу военнослужащему Михаилу, прилетевшему в отпуск по ранению. Об этом сообщил глава администрации Надымского района Дмитрий Жаромских. «Продолжаем встречать вернувшихся домой в отпуска из зоны специальной военной операции бойцов. Помогают сделать этот момент по-настоящему торжественным наши юнармейцы, волонтеры», — написал Дмитрий Жаромских в личном telegram-канале. По информации журналистов, Михаил получил отпуск для поправки здоровья после ранения при выполнении боевых задач. Сам военнослужащий является выпускником кадетского класса, сообщается в группе «Телерадиокомпания Надым» в социальной сети «ВКонтакте». Торжественную встречу бойцу устроили кадеты школы № 6 и участники движения «Юнармия». Отпуск он проведет в кругу семьи, а также планирует заняться лечением. В Надыме торжественно встретили земляка-героя Фото: telegram-канал Дмитрия Жаромских — https://t.me/zharomskih_DG/6933

В аэропорту Надыма (ЯНАО) земляки устроили торжественную встречу военнослужащему Михаилу, прилетевшему в отпуск по ранению. Об этом сообщил глава администрации Надымского района Дмитрий Жаромских. «Продолжаем встречать вернувшихся домой в отпуска из зоны специальной военной операции бойцов. Помогают сделать этот момент по-настоящему торжественным наши юнармейцы, волонтеры», — написал Дмитрий Жаромских в личном telegram-канале. По информации журналистов, Михаил получил отпуск для поправки здоровья после ранения при выполнении боевых задач. Сам военнослужащий является выпускником кадетского класса, сообщается в группе «Телерадиокомпания Надым» в социальной сети «ВКонтакте». Торжественную встречу бойцу устроили кадеты школы № 6 и участники движения «Юнармия». Отпуск он проведет в кругу семьи, а также планирует заняться лечением.