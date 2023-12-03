03 декабря 2023
02 декабря 2023

В аэропорту Надыма встретили бойца СВО, прибывшего в отпуск по ранению. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
В Надыме земляки устроили торжественную встречу бойцу, прибывшему в отпуск Фото:
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В аэропорту Надыма (ЯНАО) земляки устроили торжественную встречу военнослужащему Михаилу, прилетевшему в отпуск по ранению. Об этом сообщил глава администрации Надымского района Дмитрий Жаромских.

«Продолжаем встречать вернувшихся домой в отпуска из зоны специальной военной операции бойцов. Помогают сделать этот момент по-настоящему торжественным наши юнармейцы, волонтеры», — написал Дмитрий Жаромских в личном telegram-канале.

По информации журналистов, Михаил получил отпуск для поправки здоровья после ранения при выполнении боевых задач. Сам военнослужащий является выпускником кадетского класса, сообщается в группе «Телерадиокомпания Надым» в социальной сети «ВКонтакте».

Торжественную встречу бойцу устроили кадеты школы № 6 и участники движения «Юнармия». Отпуск он проведет в кругу семьи, а также планирует заняться лечением.

В Надыме торжественно встретили земляка-героя
В Надыме торжественно встретили земляка-героя
Фото:

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В аэропорту Надыма (ЯНАО) земляки устроили торжественную встречу военнослужащему Михаилу, прилетевшему в отпуск по ранению. Об этом сообщил глава администрации Надымского района Дмитрий Жаромских. «Продолжаем встречать вернувшихся домой в отпуска из зоны специальной военной операции бойцов. Помогают сделать этот момент по-настоящему торжественным наши юнармейцы, волонтеры», — написал Дмитрий Жаромских в личном telegram-канале. По информации журналистов, Михаил получил отпуск для поправки здоровья после ранения при выполнении боевых задач. Сам военнослужащий является выпускником кадетского класса, сообщается в группе «Телерадиокомпания Надым» в социальной сети «ВКонтакте». Торжественную встречу бойцу устроили кадеты школы № 6 и участники движения «Юнармия». Отпуск он проведет в кругу семьи, а также планирует заняться лечением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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