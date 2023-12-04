Экс-министр Абызов выплатил государству 20 млрд рублей

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Избрание меры пресечения Абызову в Басманном суде. Москва , абызов михаил
Михаил Абызов выплатил свыше 20 миллиардов рублей в пользу государства, заявил Анатолий Кузнецов Фото:

Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей в соответствии с иском, предъявленным Генпрокуратурой. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Кузнецов.

«Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей», — передает слова Кузнецова РИА Новости. В 2020 году решение Гагаринского суда Москвы признало необходимость взыскания с Михаила Абызова свыше 32 миллиардов рублей в пользу государства.

В настоящее время Михаил Абызов и другие предполагаемые соучастники находятся под стражей, сталкиваясь с обвинениями в создании преступного сообщества, хищениях и других нарушениях. Все обвиняемые отрицают свою вину.

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Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей в соответствии с иском, предъявленным Генпрокуратурой. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Кузнецов. «Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей», — передает слова Кузнецова РИА Новости. В 2020 году решение Гагаринского суда Москвы признало необходимость взыскания с Михаила Абызова свыше 32 миллиардов рублей в пользу государства. В настоящее время Михаил Абызов и другие предполагаемые соучастники находятся под стражей, сталкиваясь с обвинениями в создании преступного сообщества, хищениях и других нарушениях. Все обвиняемые отрицают свою вину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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