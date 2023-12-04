Экс-министр Абызов выплатил государству 20 млрд рублей

Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей в соответствии с иском, предъявленным Генпрокуратурой. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Кузнецов.
«Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей», — передает слова Кузнецова РИА Новости. В 2020 году решение Гагаринского суда Москвы признало необходимость взыскания с Михаила Абызова свыше 32 миллиардов рублей в пользу государства.
В настоящее время Михаил Абызов и другие предполагаемые соучастники находятся под стражей, сталкиваясь с обвинениями в создании преступного сообщества, хищениях и других нарушениях. Все обвиняемые отрицают свою вину.
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