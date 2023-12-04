Происшествия Криминал Экс-министр Абызов выплатил государству 20 млрд рублей 04 декабря 2023 в 16:03 Размер текста - 17 + Михаил Абызов выплатил свыше 20 миллиардов рублей в пользу государства, заявил Анатолий Кузнецов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей в соответствии с иском, предъявленным Генпрокуратурой. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Кузнецов. «Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей», — передает слова Кузнецова РИА Новости. В 2020 году решение Гагаринского суда Москвы признало необходимость взыскания с Михаила Абызова свыше 32 миллиардов рублей в пользу государства. В настоящее время Михаил Абызов и другие предполагаемые соучастники находятся под стражей, сталкиваясь с обвинениями в создании преступного сообщества, хищениях и других нарушениях. Все обвиняемые отрицают свою вину. Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей в соответствии с иском, предъявленным Генпрокуратурой. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Кузнецов. «Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей», — передает слова Кузнецова РИА Новости. В 2020 году решение Гагаринского суда Москвы признало необходимость взыскания с Михаила Абызова свыше 32 миллиардов рублей в пользу государства. В настоящее время Михаил Абызов и другие предполагаемые соучастники находятся под стражей, сталкиваясь с обвинениями в создании преступного сообщества, хищениях и других нарушениях. Все обвиняемые отрицают свою вину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям