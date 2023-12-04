Жильцы дома в Нижневартовске, рядом с которым случился взрыв газа, пожаловались Путину. Видео

Вартовчане обратились к Путину, чтобы добиться расселения из дома с трещинами

04 декабря 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Жители дома 4а по улице Мира опасаются обрушения здания Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске В Нижневартовске собственники дома №4а по улице Мира, пожаловались президенту России Владимиру Путину на опасные условия проживания. По словам жильцов, после того, как год назад взрыв газа разрушил соседнюю пятиэтажку, по всему зданию пошли трещины. В видеообращении к президенту, которое вартовчане выложили в telegram-канал «Поколение Югры», они попросили помощи в расселении. «Уважаемый Владимир Владимирович, мы — жители Нижневартовска, проживающие по адресу: улица Мира, дом 4а, обращаемся к вам как к президенту РФ. Вы — наша последняя надежда! <…> Во время разбора дома 6а, на нас, людей живущих в доме 4а, власти просто махнули рукой: наш дом не расселяли во время разбора, внутри находились люди, сам разбор дома проводят не по рекомендации комиссии, его просто ломают, отчего наш дом весь трещит по швам», — сообщили жители дома 4а в видеообращении. По их словам, за год в здании образовались серьезные трещины, даже на несущих балках в подвале. Маячки, установленные для их контроля, никто не контролирует. При этом ранее была проведена экспертиза, в результате которой дом так и не признали аварийным. Собственники не расселенных квартир боятся обрушения дома. «Наш дом тоже нужно срочно расселять, так как нашему дому в 2024 году будет 50 лет. Плюс, он пострадал от данной трагедии. Мы живем в постоянном страхе за свои жизни и жизни наших детей», — пояснили жители пострадавшего дома. Вартовчане хотят, чтобы их переселили в новые квартиры с сохранением квадратуры предыдущего жилья по программе реновации. Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Нижневартовска, чтобы получить комментарий по данному видеообращению. На момент публикации материала ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о том, что компания «СносСтройИнвест» приступила к сносу пятиэтажного дома №6а в Нижневартовске по улице Мира, год назад разрушенного в результате взрыва газового баллона. В работе используют специальные датчики, фиксирующие изменения в конструкции прилежащих домов 4а и 8а. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске собственники дома №4а по улице Мира, пожаловались президенту России Владимиру Путину на опасные условия проживания. По словам жильцов, после того, как год назад взрыв газа разрушил соседнюю пятиэтажку, по всему зданию пошли трещины. В видеообращении к президенту, которое вартовчане выложили в telegram-канал «Поколение Югры», они попросили помощи в расселении. «Уважаемый Владимир Владимирович, мы — жители Нижневартовска, проживающие по адресу: улица Мира, дом 4а, обращаемся к вам как к президенту РФ. Вы — наша последняя надежда! <…> Во время разбора дома 6а, на нас, людей живущих в доме 4а, власти просто махнули рукой: наш дом не расселяли во время разбора, внутри находились люди, сам разбор дома проводят не по рекомендации комиссии, его просто ломают, отчего наш дом весь трещит по швам», — сообщили жители дома 4а в видеообращении. По их словам, за год в здании образовались серьезные трещины, даже на несущих балках в подвале. Маячки, установленные для их контроля, никто не контролирует. При этом ранее была проведена экспертиза, в результате которой дом так и не признали аварийным. Собственники не расселенных квартир боятся обрушения дома. «Наш дом тоже нужно срочно расселять, так как нашему дому в 2024 году будет 50 лет. Плюс, он пострадал от данной трагедии. Мы живем в постоянном страхе за свои жизни и жизни наших детей», — пояснили жители пострадавшего дома. Вартовчане хотят, чтобы их переселили в новые квартиры с сохранением квадратуры предыдущего жилья по программе реновации. Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Нижневартовска, чтобы получить комментарий по данному видеообращению. На момент публикации материала ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о том, что компания «СносСтройИнвест» приступила к сносу пятиэтажного дома №6а в Нижневартовске по улице Мира, год назад разрушенного в результате взрыва газового баллона. В работе используют специальные датчики, фиксирующие изменения в конструкции прилежащих домов 4а и 8а.