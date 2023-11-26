26 ноября 2023
25 ноября 2023

В Нижневартовске начался снос дома, разрушенного взрывом газа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске на улице Мира идут работы по сносу дома, год назад разрушенного взрывом газа
В Нижневартовске на улице Мира идут работы по сносу дома, год назад разрушенного взрывом газа Фото:
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Взрыв газа в Нижневартовске

Компания «СносСтройИнвест» приступила к сносу пятиэтажного дома №6а в Нижневартовске по улице Мира, год назад разрушенного в результате взрыва газового баллона. Специализированная техника уже производит необходимые работы. На месте работает корреспондент агентства URA.RU.

«Работники приступили к сносу дома. На месте работает техника. В первую очередь начали разбирать верхние этажи. Само место сноса огорожено», — рассказал журналист агентства.

В работе используют специальные датчики, фиксирующие изменения в конструкции прилежащих домов 4а и 8а. При малейших отклонениях от нормы, процесс демонтажа будет заморожен. В мэрии Нижневартовска пообещали, что снос дома займет не более недели.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нижневартовска анонсировала готовность к сносу дома на Мира 6а, в котором год назад взорвался газовый баллон. Городской суд отказал в иске мэрии, которая пыталась принудительно выселить жильцов квартир на первом этаже дома 4а по улице Мира, чтобы снести соседний дом 6а.

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Компания «СносСтройИнвест» приступила к сносу пятиэтажного дома №6а в Нижневартовске по улице Мира, год назад разрушенного в результате взрыва газового баллона. Специализированная техника уже производит необходимые работы. На месте работает корреспондент агентства URA.RU. «Работники приступили к сносу дома. На месте работает техника. В первую очередь начали разбирать верхние этажи. Само место сноса огорожено», — рассказал журналист агентства. В работе используют специальные датчики, фиксирующие изменения в конструкции прилежащих домов 4а и 8а. При малейших отклонениях от нормы, процесс демонтажа будет заморожен. В мэрии Нижневартовска пообещали, что снос дома займет не более недели. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нижневартовска анонсировала готовность к сносу дома на Мира 6а, в котором год назад взорвался газовый баллон. Городской суд отказал в иске мэрии, которая пыталась принудительно выселить жильцов квартир на первом этаже дома 4а по улице Мира, чтобы снести соседний дом 6а.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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