04 декабря 2023

Тюменцы нашли способ, как заработать на снеге

Тюменцы за деньги предлагают очистить дворы от снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег. Тюмень
Горожане «наладили бизнес» после обильного снегопада Фото:

Жители Тюмени начали оказывать частные услуги по уборке снега. За последние сутки на популярном сервисе бесплатных объявлений появилось более 20 таких предложений.

«Уборка территории от снега. Работаем с вашим инструментом», — говорится в одном из объявлений.

«Произведем очистку снега с прилегающей территории, на детских и спортивных площадках, на парковках. Уборка наледи с территории. Вывоз cнeга с пpидoмовой тepритории коттеджeй и чacтныx дoмoв», — указано в другом объявлении.

Цены ну уборку снега начинаются от 250 рублей за час и доходят до 2000 рублей при работе на крупногабаритной технике. По словам одного из авторов объявлений, спрос на услуги по борьбе со снегом за последние сутки вырос в несколько раз. «Горожане не все имеют в распоряжении элементарную лопату, не говоря уже о специальной технике, вот и вызывают бригаду. Мы срабатываем оперативно и, как правило, на месте оказываемся в течение получаса, — рассказал один из предпринимателей.

В Тюмени за несколько дней выпала месячная норма осадков (21 мм). Для уборки города задействовали 608 единиц спецтехники и 620 дорожных рабочих.

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Жители Тюмени начали оказывать частные услуги по уборке снега. За последние сутки на популярном сервисе бесплатных объявлений появилось более 20 таких предложений. «Уборка территории от снега. Работаем с вашим инструментом», — говорится в одном из объявлений. «Произведем очистку снега с прилегающей территории, на детских и спортивных площадках, на парковках. Уборка наледи с территории. Вывоз cнeга с пpидoмовой тepритории коттеджeй и чacтныx дoмoв», — указано в другом объявлении. Цены ну уборку снега начинаются от 250 рублей за час и доходят до 2000 рублей при работе на крупногабаритной технике. По словам одного из авторов объявлений, спрос на услуги по борьбе со снегом за последние сутки вырос в несколько раз. «Горожане не все имеют в распоряжении элементарную лопату, не говоря уже о специальной технике, вот и вызывают бригаду. Мы срабатываем оперативно и, как правило, на месте оказываемся в течение получаса, — рассказал один из предпринимателей. В Тюмени за несколько дней выпала месячная норма осадков (21 мм). Для уборки города задействовали 608 единиц спецтехники и 620 дорожных рабочих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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