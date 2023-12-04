Тюменцы нашли способ, как заработать на снеге

Тюменцы за деньги предлагают очистить дворы от снега

05 декабря 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Горожане «наладили бизнес» после обильного снегопада Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени начали оказывать частные услуги по уборке снега. За последние сутки на популярном сервисе бесплатных объявлений появилось более 20 таких предложений. «Уборка территории от снега. Работаем с вашим инструментом», — говорится в одном из объявлений. «Произведем очистку снега с прилегающей территории, на детских и спортивных площадках, на парковках. Уборка наледи с территории. Вывоз cнeга с пpидoмовой тepритории коттеджeй и чacтныx дoмoв», — указано в другом объявлении. Цены ну уборку снега начинаются от 250 рублей за час и доходят до 2000 рублей при работе на крупногабаритной технике. По словам одного из авторов объявлений, спрос на услуги по борьбе со снегом за последние сутки вырос в несколько раз. «Горожане не все имеют в распоряжении элементарную лопату, не говоря уже о специальной технике, вот и вызывают бригаду. Мы срабатываем оперативно и, как правило, на месте оказываемся в течение получаса, — рассказал один из предпринимателей. В Тюмени за несколько дней выпала месячная норма осадков (21 мм). Для уборки города задействовали 608 единиц спецтехники и 620 дорожных рабочих.

Жители Тюмени начали оказывать частные услуги по уборке снега. За последние сутки на популярном сервисе бесплатных объявлений появилось более 20 таких предложений. «Уборка территории от снега. Работаем с вашим инструментом», — говорится в одном из объявлений. «Произведем очистку снега с прилегающей территории, на детских и спортивных площадках, на парковках. Уборка наледи с территории. Вывоз cнeга с пpидoмовой тepритории коттеджeй и чacтныx дoмoв», — указано в другом объявлении. Цены ну уборку снега начинаются от 250 рублей за час и доходят до 2000 рублей при работе на крупногабаритной технике. По словам одного из авторов объявлений, спрос на услуги по борьбе со снегом за последние сутки вырос в несколько раз. «Горожане не все имеют в распоряжении элементарную лопату, не говоря уже о специальной технике, вот и вызывают бригаду. Мы срабатываем оперативно и, как правило, на месте оказываемся в течение получаса, — рассказал один из предпринимателей. В Тюмени за несколько дней выпала месячная норма осадков (21 мм). Для уборки города задействовали 608 единиц спецтехники и 620 дорожных рабочих.