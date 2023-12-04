Куйвашев собрался в Первоуральск, который мучается без воды

Евгений Куйвашев приезжал в город в августе, и проблему с водой ему обещали решить Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в конце рабочей недели может посетить Первоуральск. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному кабмину, уточнив, что поездка плановая: глава региона желает познакомиться с работой предприятия «Хромпика». Но, вероятно, заслушает и доклад мэра Игоря Кабца о том, как решаются систематические проблемы с водой в городе, отметил собеседник.

Он также допустил, что визит может сорваться в любой момент: известно, что на 8 декабря у Куйвашева намечено другое важное мероприятие — благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея». В департаменте информполитики на вопрос корреспондента о планах губернатора на пятницу пока не ответили.

Как писало URA.RU, вода в Первоуральске пропала в ночь на 2 декабря — из-за аварии на Нижнесергинском водопроводе. Горожане жалуются, что как минимум в отдельных районах Первоуральска воды нет до сих пор. При этом вечером 3 декабря Кабец сообщал, что работы на Нижнесергинском трубопроводе завершены, и «заполнение магистрального трубопровода, настройка гидравлического режима на город займет некоторое время». А днем 4 декабря в своем telegram-канале сообщил о новых проблемах. «В процессе запуска водовода произошло завоздушивание системы, которое в настоящее время устранено, проводится повторное заполнение и опрессовка водопровода», — написал он.

В последний раз Куйвашев приезжал в Первоуральск в августе — в разгар политического кризиса в муниципалитете: оппоненты Кабца планировали сменить его, пользуясь тем, что истекает срок полномочий. Тема водоснабжения была магистральной в той кампании. Кабец обещал губернатору эту острую проблему решить, Куйвашев ему кредит доверия выдал и в ходе той же поездки поручил депутатам Кабца переизбрать. Это произошло в октябре.